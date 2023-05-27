Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Pazarkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen modernizasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla ilgili bilgilendirme yaptı. Yapılan çalışmalarla birlikte sınır kapısının peron sayısı artırılarak giriş çıkış işlemlerinin hızlandırılacağı ve daha fazla kişi tarafından tercih edileceği belirtildi.

Vali Kırbıyık, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık ve yetkililerle birlikte yenilenen sınır kapısında inceleme gerçekleştirdi. Modern bir görünüme kavuşan Pazarkule Sınır Kapısı'nda yapılan düzenlemeler hakkında bilgi alan Vali Kırbıyık, modernizasyon çalışmaları sonucunda tek olan peron sayısının 6'ya çıkarıldığını ifade etti.

Yapılan yenileme çalışmalarının amacının, daha iyi hizmet sunmak olduğunu vurgulayan Vali Kırbıyık, bu kapsamda 2021 yılında başlayan çalışmalar için 75 milyon liralık bir kaynak kullanıldığını belirtti. Ayrıca, idari binaların da en iyi hizmeti sunmak için dizayn edildiğini ekledi.

Edirne'de Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan toplam dört sınır kapısı bulunduğunu belirten Vali Kırbıyık, geçen yıl 6 milyon 200 bin kişinin bu sınır kapılarını kullanarak Türkiye'ye giriş yaptığını dile getirdi. Özellikle Avrupa'da yaşayan Türklerin yaz aylarında tatil yapmak için yoğunluk oluşturduğunu ifade eden Vali Kırbıyık, yenilenen Pazarkule Sınır Kapısı'nın daha fazla kişiye hizmet verebileceğini vurguladı.

Vali Kırbıyık, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan geçen gurbetçi sayısının her yıl arttığını da belirtti. Geçen yıl yaklaşık 2 milyon 260 bin gurbetçinin Pazarkule Sınır Kapısı'nı kullanarak Türkiye'ye giriş yaptığını söyleyen Vali Kırbıyık, bu yıl ise geçiş sayısında yaklaşık 2 katlık bir artış gözlendiğini ifade etti.

Gazetecilerin Yunanistan tarafındaki sınır kapısının durumuyla ilgili sorularını yanıtlayan Vali Kırbıyık, iki sınır kapısı arasında büyük bir fark olduğunu ve umutlarının komşu ülkenin de benzer bir adım atacağı yönünde olduğunu belirtti. Vali Kırbıyık, Pazarkule Sınır Kapısı'nın yenilenen haliyle tercih edilen bir kapı haline geleceğini ifade ederek sözlerini tamamladı. (AA)