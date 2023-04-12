Semt pazarlarında sebze-meyve fiyatları sürekli yükseliyor. Vatandaşlar fiyat pahalılığından şikayet ederken, esnafta satış yapamamaktan yakınıyor.

Pazarda; kırmızı ve yeşil biberin kilosu 50 TL iken, dolmalık biberin kilosu 40 TL’den satılıyor. Domatesin kilosu 17 TL iken, kokteyl domatesin kilosu 35 TL’den tezgahlarda yerini buluyor. Patlıcanın ve kabağın kilosu 30 TL, baklanın kilosu 25 TL’den satılırken mantarın kilosu 50 TL’den satılıyor. Bir paket 300 gramlık mantar ise 35 TL. Bir kilo havuç da 25 TL'den satışa sunuluyor. Mutfakların vazgeçilmezi soğan ve sarımsağın kilosu 30 TL iken taze soğanın kilosu 20 TL. Adet ile satılan sebzelerde de fiyatlar oldukça yüksek. Bir adet pancar 20 TL, bir adet enginar, mor lahana ve kıvırcık da 10 TL’den satılıyor. Salataların vazgeçilmezi limonun kilosu da 18 TL. Ispanağın fiyatı ise diğer sebzelere oranla daha düşük. Kilosu 10 TL’den satışa sunuluyor. Sadece sebze değil meyve fiyatlarında da durum aynı. Çileğin kilosu 30,kırmızı ve yeşil elmanın kilosu 35, muzun kilosu 50, Malta eriğinin 25, çağlanın kilosu 60, portakal,greyfurt ve mandalinanın kilosu 20 TL’den tezgahlarda yerini buluyor. Avokadonun tanesi ise 30 TL’den satışa sunuluyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ