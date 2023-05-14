ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın 'Payız is coming' paylaşımında kullandığı 'payız'kelimesinin anlamı nedir?

Payız Osmanlıca kökenli bir kelimedir. Payız, sonbahar veya güz, yaz ile kış mevsimleri arasındaki mevsimdir. Güz, Hazan ve Bağ bozumu isimleriyle de anılır.

Kuzey yarım kürede Eylül, Ekim ve Kasım; güney yarım kürede ise, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına denk gelir.



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