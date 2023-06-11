Starbreeze, Payday serisinin haklarını satın alarak Payday 3'ün duyurusunu yapmış ve oyunun Overkill Software tarafından geliştirileceğini belirtmişti. Payday 3, serinin önceki oyunları gibi co-op odaklı bir soygun oyunu olacak.

İşte Payday 3'ün resmi sistem gereksinimleri:

Minimum Sistem Gereksinimleri İşlemci: Core i5-680 3.6GHz ya da Phenom II X4 940 Ekran Kartı: GeForce GTX 650 Ti ya da Radeon R7 260 RAM: 6 GB İşletim Sistemi: Windows Vista, 64 bit Direct X: DX 11 Boş HDD: 20 GB

İdeal Sistem Gereksinimleri İşlemci: Core i7-4770K 4-Core 3.5GHz ya da FX-9370 Ekran Kartı: GeForce GTX 780 ya da Radeon R9 290 RAM: 8 GB İşletim Sistemi: Windows 7, 64 bit Direct X: DX 11 Boş HDD: 20 GB

Oyunun çıkış tarihi henüz açıklanmış olmasa da, Payday 3'ün 8 Haziran'da düzenlenecek Summer Game Fest'te görücüye çıkacağı bildirildi. Ayrıca, Payday 3'ün PS5, Xbox ve PC için belirlenen çıkış tarihinin 21 Eylül 2023 Perşembe olarak belirlendiği aktarıldı.

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