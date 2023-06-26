Farklı bir eğlence kültürü arayanların uğrak yerlerinden Pattaya’dan bahsetmek istiyoruz. Özellikle Pattaya Gece Hayatı 2022 nasıl diye çok merak ediliyor. Sizlere Pattaya Geceleri hakkında bir yazı hazırladık. Örneğin Pattaya gece hayatı fiyatları ve Tayland Pattaya kadın fiyatları nedense çok merak ediliyor. Gelenlerden Pattaya gece hayatı yorumları da merakla okunuyor. Sizlere Pattaya gece kulüpleri ile güzel bir Pattaya gezisi nasıl yapılacağından kısaca bahsedelim istedik:

Pattaya Gece Hayatı 2023

Pattaya gece hayatı hakkında söylenecek söz var mı bilmiyorum, dünyanın her yerinden gelen turistlerin Pattaya kulüplerinde kendinden geçtiğini söylemeye gerek yok. Asya’da gezilecek yerler listesindeki en ilginç tatil yerlerinden birisinden bahsediyoruz.

Parası bol Türk amcalarımızın Pattaya gece hayatında neler yaptığını da bahsetmeyeceğim, hatta bir çok ünlü ismi görmemek için kör olmak gerek.

3 yıl önce gittiğim Pattaya’ya Şubat 2022’de istemeyerek de olsa bu yıl yine gittim. Dünyada gece hayatı ünlü çok yer gezdim ama Pattaya kadar iyi ile kötünün karıştığı bir yer görmedim. Bir çok gece kulübünde veya Pattaya barlarında siz bara oturduğunuz anda daha içkinizden bir yudum almadan bir kızın gelip kendi çapında seksi bir şeyler yapmaya çalıştığını görürsünüz. Bu durum benim hiç sevmediğim bir olay. Nedeni ise birincisi ben eğlenmek için gitmişsem ve kafamın belli bir noktaya geldiği anda bazı duyguların kendiliğinden yavaş yavaş belirmesini isterim.

Pattaya gece hayatı ve Pattaya geceleri

Daha bir bira içmeden yanınıza gelip kucağınıza oturan bir kız, sana seçme şansı bile bırakmıyor. Birde Thai kızlarını nedense beğenmiyorum. Her neyse Walking Street’de Alcatraz Gogo Bar ile geceye başladım burada neredeyse tüm Walking Street barlarında olduğu gibi dansçı Thai kızlarının güzel gösterileri var. Ben kapıda elinde pankart açıp fiyat vs gösterenlere hiç aldırış etmeden direk içeriye girdim.

Bir bira söyledim ve bira daha önüme gelmeden güneşten bronzlanmış teni ile hemen kız yanıma geldi. Kızımız benle İngilizce konuşmaya çalışıyordu ama konuştuğu İngilizceden bir şey anlamak o kadar zor ki. Yanıma geldiğinden 4 dakika sonra elleri bacaklarımın üzerinde şakayla karışık dolaşmaya başladı. Normal şartlarda benim yapmam gereken hareketi o bana yapıyordu. İşte gece hayatında yaşamak istediğiniz hisleri, duyguları bu kadar kolay yaşamış olmanız bazen itici olabiliyor.

Pattaya gece kulüpleri

Biramı dahi bitirmeden oradan ayrılmak istedim. Geçtiğim bir diğer gece kulübünde durum farklımıydı tabi ki hayır. Ama böyle bir kaç değişiklikten sonra artık kafanızda ala çakır olmaya başlıyor ve belirli bir zaman sonra bazı şeyleri akışına bırakabiliyorsunuz.

Gece hayatından en çok keyif aldığım yer Miami ve Kolombiya. Her ikisi de gece hayatı ile ünlü bir yer. İkisi de dünyanın en güzel gece hayatına sahip bir yer. Peki buralarda nasıl kız ayarlama işi. Kısaca Miami’den bahsedeyim gidersin bir gece kulübüne, emek verirsin, onunla zaman geçirir, dans edersin ve sonra öyle bir zaman gelir ki gözler bir birlerini süzerken her şey aniden başlayıverir. Gerisinin önemi yoktur artık günlerce devam edecek ateşli ve şiddetli depremler meydana getirecek geçici bir aşk başlar. Orada olduğun sürece pistte yapışık ikizler gibi danslar edilir, eğlenilir. Otel, sahil, plaj, sokak fark etmez.

Pattaya gece hayatı 2023 ve Pattaya eğlence anlayışı

Tayland’da bu böyle değil bu kadar kolay kız ayarlanabildiği için hiç bir zaman içinde bir deprem oluşmuyor. Keyif almıyorsun ne yaparsan sadece erkek olduğunu kanıtlamak istediğin için yapıyorsun.

Pattaya’da bir tekne turu sırasında iki Türk arkadaş ile tanıştım oldukça da güzel sohbet ettik. Bu arkadaşlarımız buraya geleli 3gün olmuş ve hala bir şeyler yapamamışlar. Bu kadar kolay kız ayarlanan bir yerde nasıl olurda beceremezler anlamadım ve o gece bana takıldılar.

Yemekten sonra gittiğimiz ilk barda sadece bu arkadaşları seyretmek istedim. Seyrettim de. Başları önde, utangaç, sipariş almaya gelen garson kıza bile 2 bira demekten utanan iki arkadaş. İlk bardan çıktık ve bunları 30 dakikalık bir kampa aldım. Nasıl davranmaları gerekir, sohbet konusu bulma gibi. Ondan sonra sabaha doğru başardılar.

Pattaya Gece hayatı yorumları

Bir gece kulübüne kız ayarlamak için gidiyorsanız havanızı alır gelirsiniz. Her yıl İstanbul’dan Bodrum’a giden dönüşte günlerce anılarını anlatanları hatırlarsınız değil mi? Yıllarca Bodrum’da bar işlettim az çok biliyoruz neyin ne olduğunu. Bu kişiler Bodrum’da bar kapılarında güvenliğe içeri girebilmek için yalvaran tiplerdir. İçeri alsan vardıkları kızı rahatsız ederler. Çünkü nasıl davranılması gerektiğini bilmezler. Oysaki bara girdiği zaman kendi doğallığı, eğlence anlayışı, güler yüzü, dansları ile karşıdaki kıza kendini kanıtlasa sorun yok. Bir kaç saat sonra emeline ulaşacak.

Ama adamlar sekse o kadar aç ki sanki oraya gelen kızlar eğlenmeye değil, sekse geldiler. Hani sanırsınız ki gece kulübündeki tüm kızlar aç ve bu iki arkadaşımızı bekliyorlar. Yok öyle bir şey. O kızlar oraya eğlenmek için geliyorlar ve hoşlandıkları kişi ile birlikte olmaları da eğlencenin bir parçası olabilir bu tamamen onlara kalmıştır. Onu en iyi sen eğlendirirsen neden başkasını arayacaklar ki. Yabancılar Türk kızları gibi yakışıklı, mavi gözlü, sarışın ayrımı yapmazlar. Tipin ne kadar bozuk olursa olsun yüzün güleç, neşeli, aktif ve sosyal birisi olman onu elde etmen için yeterli olacaktır.

Pattaya’da Gece Hayatı ve popüler yerler

Bu Hemen her yerde aynıdır. Bugün Miami, Tayland, Alanya, Bodrum, Rodos kısaca dünyanın neresine gidersen git yapman gereken bu. Tayland gibi yerlerde sen emek vermiyorsun paran emek veriyor, aslında sen kızı değil paranı ayarlıyorsun.

Pattaya gece hayatı ve Pattaya barları

Pattaya barlarından dilediğin kızı alıp götürebilir hatta tatilin boyunca birlikte olabilirsiniz. Tabi ki bunun bedelini ödeyerek. Biraz üst tabakanın takıldığı barlara gidin, Türk dahil dünyanın bir çok yerinden gelen 55ini geçmiş iş adamlarının burada olduğunu görürsünüz. Eşleri onları zanneder ki Asya’da bir iş görüşmesine veya toplantıya gitti ama onlar o iş görüşmelerini burada bir gece kulübünde yapıyorlar. Gerçi ikisi de iş. Bu verdiğim küçük örnek bile Pattaya’nın gece hayatı olarak ne kadar vahim bir yer olduğunun göstergesi değil midir?

Ladyboy olayı burada çok yaygın hatta bazılarını kızdan ayrıt etmek o kadar zor ki. Ses, görünüm birebir aynı belki abartacağım ama bir çok kızdan daha güzel görünenleri görmedim değil. Yaşadığım küçük bir anıyı anlatmak gerekirse “caddeye yakın bir noktada bir şeyler yemek için durdum ve garson kızımız bizlere güzel ilgi gösterdi. Yemeğimizi yedik ve kızımızla biraz sohbet ediyorduk ve 2 erkek kardeş olduklarını söyledi. Nasıl yani dediğimde bir büyük erkek kardeşim var ve birde ben dediği zaman benim jeton ancak düşmüştü.” az önce de yazdım gerçekten bazen ayrıt etmek o kadar zor ki.

Pattaya Konaklama önerileri

Konaklama için Walking Street yakınlarında bir yer seçmeyin bu hem fiyat olarak pahalı olacaktır hem de çok pis otellerde kalmanızı sağlayacaktır. Biraz daha iç kesimlerde o kadar güzel oteller var ki hem de fiyat olarak uygun. Geceleri bar çıkışı buraya gitmeye korkmayın Tuk Tuk denen 3 tekerli taksilerle ekonomik olarak gidebilirsiniz. Bu tercih tabi ki sizin ama ben uyuyacaksam temiz bir yatakta temiz bir odada uyumalıyım.