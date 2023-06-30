Adana Demirspor'un teknik direktörlük görevi için görüştüğü Patrick Kluivert, İstanbul'a geldi.

Hollandalı teknik adam, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, daha imzaları atmasalar da anlaşmaya çok yakın olduklarını söyledi.

Kluivert, Adana Demirspor'un ligde 4. olarak büyük bir başarı elde ettiğini vurgulayarak, "Özellikle son iki senede çok iyi bir iş çıkardılar. Onları daha iyi bir konuma getirmek istiyorum. Güzel bir iş çıkarmak ve Türk futboluna katkıda bulunmak istiyorum." diye konuştu.

Kluivert, kendisini bekleyen araçla havaalanından ayrıldı.

Patrick Kluivert kariyeri

Patrick Kluivert, Hollandalı eski futbolcu ve şu anda futbol antrenörü olan bir isimdir. 1 Temmuz 1976 tarihinde Hollanda'nın Amsterdam şehrinde doğmuştur.

Kluivert, futbol kariyerine Ajax takımının altyapısında başlamıştır. 1994 yılında Ajax'ın A takımına yükselmiş ve hızla dikkatleri üzerine çekmiştir. Genç yaşına rağmen etkileyici performansıyla takımının önemli bir parçası haline gelmiş ve 1994-1995 sezonunda Ajax'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı kadroda yer almıştır. Final maçında Milan'a karşı attığı golle dikkatleri üzerine çekmiş ve takımının zaferine katkıda bulunmuştur.

Ajax'taki başarılı performansının ardından 1997 yılında İtalyan devi Milan'a transfer olmuştur. Milan'da da etkili bir performans sergilemiş ve takımının başarılarına katkıda bulunmuştur. Ancak Milan'daki performansı beklentileri tam olarak karşılamamış ve 1998 yılında İspanya'nın Barcelona takımına transfer olmuştur.

Barcelona'da Kluivert, büyük başarılar elde etmiştir. 1998-1999 sezonunda takımıyla La Liga şampiyonluğunu kazanmıştır. Ayrıca Barcelona ile 1999-2000 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynamış, ancak mağlup olmuşlardır. Barcelona'da toplamda altı sezon geçiren Kluivert, kulüp tarihindeki en golcü oyunculardan biri olmuştur.

Patrick Kluivert, futbol kariyerinde başka kulüplerde de forma giymiştir. Bunlar arasında İngiliz kulüpleri Newcastle United ve Valencia yer almaktadır. Ayrıca PSV Eindhoven, Lille ve İngiliz alt lig takımlarından AFC Hornchurch'ta da oynamıştır.

Milli takım düzeyinde de Hollanda formasını giyen Kluivert, 1994-2004 yılları arasında milli takımın önemli bir oyuncusu olmuştur. Hollanda ile 1998 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncü, 2000 Avrupa Şampiyonası'nda ise ikinci olarak büyük turnuvalarda başarı yaşamıştır. Milli takım formasıyla 40'tan fazla gol atmıştır.

Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra Kluivert, antrenörlük kariyerine odaklanmıştır. Bir süre Ajax altyapısında görev almış ve daha sonra özellikle milli takım düzeyinde Hollanda ve Kamboçya milli takımlarının teknik direktörlüğünü yapmıştır.

Patrick Kluivert, futbol kariyeri boyunca hücum hattında etkili bir oyuncu olarak tanınmıştır. Hızlı, yetenekli ve golcü bir forvet olarak bilinir. Kariyeri boyunca birçok önemli gol atmış ve büyük kulüplerde başarılar elde etmiştir.