Türkiye'de milyonlarca vatandaş gıda fiyatlarını yakından takip ederken yeni zam ise gündeme bomba gibi düştü. Pastırma fiyatlarını görenler gözlerine inanamadı. Pastırma rekora uçtu. Türkiye'de milyonlarca vatandaş gıda fiyatlarını yakından takip ederken yeni zam ise gündeme bomba gibi düştü. Buna göre ise geçtiğimiz günlerde 1 kg soğan fiyatının 30 lira olduğu gözlemlenirken yeni zam gelişmesi vatandaşı şaşkına uğrattı. Bir vatandaşın markette paylaştığı etiket görüntüsü gündemde geniş yankı uyandırırken vatandaşlar ise tepkilerini sosyal medyada dile getirmeye devam ediyor. Kayseri'nin meşhur ürünleri arasında yer alan pastırma ürünü için geçtiğimiz dönemlerde kilosu 300 TL ila 500 TL arasında farklılık gösteriyordu.

1 KG PASTIRMA FİYATI ALTINI GEÇTİ...

Son olarak bir markette çekilen görüntü ise gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntü kısa süre içerisinde gündemde geniş yankı uyandırdı. 130 gram dilimli pastırma fiyatı 169,90 TL olurken ürünün yanında yer alan 1 kilogram fiyatı ise 1306 TL'ye ulaştı. Türkiye'de ise bir gram altın 1223 TL civarında satılıyor.