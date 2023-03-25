Pastane Tadında: Sirkeli Tuzlu Kurabiye Tarifi

İstanbul Boğazı'nda sis etkili oldu

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İpucu: Tarifte verilen malzemelerden yaklaşık 40 adet kurabiye çıkıyor. Kurabiyelerin üzerini istediğiniz baharatlarla veya susam, çörek otu gibi malzemelerle süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!