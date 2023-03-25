Pastane Tadında: Sirkeli Tuzlu Kurabiye Tarifi

Malzemeler:

  • 250 gr tereyağı (oda sıcaklığında)
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı sirke
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • 1 paket kabartma tozu
  • 4 su bardağı un
  • 1 adet yumurta sarısı (üzeri için)

Yapılışı:

  1. Tereyağı, sıvı yağ, sirke, tuz, şeker ve kabartma tozunu bir kapta karıştırın.
  2. Unu azar azar ekleyip, yoğurun.
  3. Hamuru ikiye bölün ve her bir parçayı unlanmış tezgaha alıp, 5-6 mm kalınlığında açın.
  4. Hamurun üzerine yumurta sarısı sürün ve dilimleyin.
  5. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine kurabiyeleri dizin.
  6. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
  7. Fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.

Afiyet olsun!

İpucu: Tarifte verilen malzemelerden yaklaşık 40 adet kurabiye çıkıyor. Kurabiyelerin üzerini istediğiniz baharatlarla veya susam, çörek otu gibi malzemelerle süsleyebilirsiniz.