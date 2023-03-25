Pastane Tadında: Sirkeli Tuzlu Kurabiye Tarifi
Malzemeler:
- 250 gr tereyağı (oda sıcaklığında)
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 çay bardağı sirke
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı şeker
- 1 paket kabartma tozu
- 4 su bardağı un
- 1 adet yumurta sarısı (üzeri için)
Yapılışı:
- Tereyağı, sıvı yağ, sirke, tuz, şeker ve kabartma tozunu bir kapta karıştırın.
- Unu azar azar ekleyip, yoğurun.
- Hamuru ikiye bölün ve her bir parçayı unlanmış tezgaha alıp, 5-6 mm kalınlığında açın.
- Hamurun üzerine yumurta sarısı sürün ve dilimleyin.
- Yağlı kağıt serili fırın tepsisine kurabiyeleri dizin.
- Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
- Fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.
Afiyet olsun!
İpucu: Tarifte verilen malzemelerden yaklaşık 40 adet kurabiye çıkıyor. Kurabiyelerin üzerini istediğiniz baharatlarla veya susam, çörek otu gibi malzemelerle süsleyebilirsiniz.