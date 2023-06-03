Pasifik Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Pasifik Grubu'nun, "Uzak Asya'dan Batı Avrupa'ya Demir İpekyolu hayalinin gerçekleşmesi amacıyla kurulan Pasifik Eurasia ile lojistik sektörüne yeni bir soluk getirdiğini" belirtti. Şirketin geçen yıl 550 milyon lira ciro yaptığını ifade eden Erdoğan, Türkiye’nin en büyük lojistik şirketi olmayı hedeflediklerini ve bu hedefe ulaşmak için halka arz yoluyla finansman sağlamayı planladıklarını belirtti.

Erdoğan, Pasifik Eurasia'nın faaliyet alanlarını genişletmeyi ve lojistik sektöründeki yatırımlarını büyütmeyi planladığını da açıkladı. Bu bağlamda, demiryolu taşımacılığı için önemli lokasyonlarda lojistik merkezler kurmayı ve terminal işletmeciliğine yatırım yapmayı, deniz ve hava yolu lojistiği konusunda da yatırımlarını artırmayı planlıyorlar.

Pasifik Grubu'nun daha önce Orçay ve Pasifik GYO'yu halka arz ettiğini belirten Erdoğan, Pasifik Eurasia'nın Türkiye'deki halka arzının ardından Londra’da da halka açılmayı planladıklarını dile getirdi. Ayrıca, grubun gayrimenkul yatırımlarında merkez Ankara'dan İstanbul'a doğru bir yönelim olduğunu belirtti.

Erdoğan, İstanbul'da Emlak Konut GYO'nun ihale ettiği Levent arazisinde gerçekleştirilecek 'Next Level İstanbul' projesini de duyurdu. Grubun gayrimenkul sektöründe 30 milyar TL'lik bir değeri olduğunu belirterek, yeni projelerin tümünü bugün satsalar bile değerinin 30 milyar liranın üzerinde olacağını ifade etti.

Sonuç olarak, Pasifik Grubu'nun Pasifik Eurasia'yı halka arz etme planı, Türkiye'nin lojistik sektöründe büyümesine katkıda bulunabilir. Bu hareket, ayrıca sektörde daha fazla rekabet ve inovasyonu teşvik edebilir.

Yenigün Haber Merkezi