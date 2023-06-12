Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş., 6-7 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleşen halka arz sürecinin sonuçlarını açıkladı. Toplamda 929.307 katılımcının başvuruda bulunduğu halka arzda, 903.205 bireysel katılımcının talepleri karşılandı. Halka arzda her kişiye en fazla 33 pay verilerek, bu paylar 825 TL'ye kadar ulaştı.

Pasifik Eurasia Lojistik Halka Arzında Kaç Lot Verildi? Halka arzda bireysel katılımcılara eşit dağıtım yapıldı ve her bir bireysel katılımcıya 35-37 adet lot düştü.

Pasifik Eurasia Lojistik Halka Arzının Büyüklüğü

Halka arzda, 34.000.000 TL nominal değerli paylar satışa çıkarıldı ve halka arz büyüklüğü 850.000.000 TL olarak gerçekleşti.

Halka Arzın İşlem Göreceği Tarih

Pasifik Eurasia Lojistik'in halka arz edilen payları, 12 Haziran 2023 tarihinde işlem görmeye başlayacak.

Halka Arz Fiyatı ve Talep Durumu

Halka arz fiyatı birim başına 25,00 TL olarak belirlendi. Yurt içi bireysel yatırımcılardan gelen talep, nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2,3 katı olurken, yurt içi kurumsal yatırımcılardan gelen talep ise yaklaşık 3,4 katı oranında gerçekleşti.

Para İadesi

Halka arza katılan yatırımcılar, blokaj süreci sona erdikten sonra kalan tutarları 1-2 işlem günü içinde hesaplarına aktarılacaktır. Herhangi bir sorun yaşanması durumunda ilgili kurumla iletişime geçilmesi önerilmektedir.