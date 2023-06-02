SPK tarafından onaylanan Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret, halka arzında mevcut ortaklarından Fatih Erdoğan’ın sahip olduğu 5.333.334 TL nominal değerli, Abdulkerim Fırat’ın sahip olduğu 5.333.333 TL nominal değerli ve Mehmet Erdoğan’ın sahip olduğu 5.333.333 TL olmak üzere toplam 16.000.000 TL nominal değerli paylarını satacak. Halka arzda ek pay satışı yapılmayacak ve 1 TL nominal değerli paylar 25 TL sabit fiyattan satılacak. Bu halka arz ile birlikte Pasifik Eurasia Lojistik, sermayesini 18.000.000 TL artırarak 168.000.000 TL’ye yükseltecek.

Halka arzda dağıtım yöntemi eşit olarak uygulanacak. Payların tahsisatı ise şöyle olacak:

Yurt içi bireysel yatırımcı: 19.250.000 lot (%70)

Yurt içi kurumsal yatırımcı: 5.500.000 lot (%20)

Yurt dışı kurumsal yatırımcı: 2.750.000 lot (%10)

Pasifik Eurasia Lojistik, halka arz büyüklüğünü yaklaşık 850 milyon TL olarak öngörüyor ve şirketin halka açıklık oranı %20 olacak. Toplam 33 milyon lot halka arz edilecek ve bunların 16.000.000 lotu sermaye artırımı, 4.166.667 lotu Fatih Erdoğan’ın ortak satışı, 4.166.667 lotu Abdulkerim Fırat’ın ortak satışı ve 4.166.666 lotu Mehmet Erdoğan’ın ortak satışından oluşacak.

Halka arz sonrası elde edilecek fonun %40’ı demiryolu tren işletmeciliğine, %30’u terminal yatırımlarına, %20’si havayolu ve diğer yatırımlara, %10’u ise işletme sermayesine kullanılacak. Bu bilgiler, Pasifik Eurasia Lojistik’in paylaştığı taslak izahnameye dayanmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), merakla beklenen Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. (PASEU) halka arzına onay verdi. Şirket halka arz için önümüzdeki günlerde toplayacak. Peki Pasifik Eurasia Lojistik halka arz tarihi ne zaman? Şirket ne zaman talep toplayacak?

Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) kaç lot veriyor?

34,000,000 lot dağıtımı yapılacak.

Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) hisse kodu ne?

Pasifik Eurasia Lojistik hisse kodu #PASEU olarak açıklandı.

Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) halka arz fiyatı ne kadar?

Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) halka arz fiyatı 25,00 TL olarak belirlendi.

Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) halka arz eşit mi oransal mı?

Pasifik Eurasia Lojistik halka arzında SPK’nın yeni ilke kararı gereği bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanacaktır.

Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) borsada hangi kod ile işlem görecek?

Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) payları halka arz sonrası Borsa İstanbul’da #PASEU dağıtım koduyla işlem görecek.

Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak?

Pasifik Eurasia Lojistik halka arz sonuçlarının talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından 3 iş günü içinde borsada işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Pasifik Lojistik Hangi Pazarda İşlem Görecek?

Halka arz tamamlandıktan sonra PASEU kodu ile ana pazarda yer alacağı açıklandı.

Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) halka arz kaç lot düşer?

Pasifik Eurasia Lojistik halka arzında bireysel yatırımcılara ayrılan pay miktarı henüz belli değildir. Bu sebeple halka arzda kaç lot dağıtım yapılacağına dair bir tahmin yapmak şu an için mümkün değildir. Bu bilgi onaylı izahname ile açıklanacaktır. İzahname yayınlandıktan sonra içerik güncellenecektir.

Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) talep toplama ne zaman?

Pasifik Eurasia Lojistik halka arzında talep toplama tarihleri henüz açıklanmamıştır. Resmi tarihler açıklandığında haberimiz güncellenecektir.