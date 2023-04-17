Pasaport Nedir?

Pasaport, ülkeler arasında seyahat etmenizi sağlayan, uluslararası geçerliliği olan, İngilizce veya başka dilde derlenmiş bir tür kimlik belgesidir.

Pasaport Başvurusu Nasıl Yapılır?

Pasaport randevu başvurusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü üzerinden veya E-Devlet platformundan yapılabilir. Ayrıca ALO 199’u arayarak da randevu alabilirsiniz.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü üzerinden randevu almak için:

randevu.nvi.gov.tr sayfasına gidin.Pasaport türünüzü seçin. Adınızı, soyadınızı, T.C kimlik numaranızı, doğum tarihinizi, telefon numaranızı ve güvenlik kodunu yazınız. İl ve ilçe seçimini yapın ve ileri tuşuna basın. Kişi seçin ve karşınıza çıkan ekrana HES Kodunuzu yazın ve ileri butonuna basın. Kişiyi, randevu tarihi ve saatini seçin ileri butonuna basın. Telefonunuza gelen onay kodunu doğrulama alanına yazın ve ileriye basın.

E-Devlet Üzerinden Randevu Almak İçin:

E-Devlet'e T.C kimlik no ve şifrenizle giriş yapın. Daha sonra 'Pasaport Randevu' sayfasına gidin. 'Yeni Randevu' butonuna tıklayın. Bilgilendirme yazısını okuyun ve onaylayın. Pasaport türünü seçin. İl, ilçe bilgilerini seçin ve ‘Devam Et’e basın. Kişi bilgisini seçin ve ‘Devam Et’e basın.

Karşınıza gelen ekranda Kişi’yi seçin. Randevu tarihi, randevu saatini belirleyin. Son alana HES Kodunuzu girin. Ekle’ye basın. Daha sonra ‘Randevu Oluştur’ butonuna basın.

E-Devlet Üzerinden Pasaport Randevusu Almak İçin Tıklayınız

Pasaport Çeşitleri

Umuma Mahsus (Bordo Pasaport): Bordo pasaport, özel durum taşımayan tüm Türk vatandaşlarının sahip olabileceği pasaport çeşididir.

Hususi Pasaport (Yeşil Pasaport): Yeşil pasaport, devlet memurlarına, devlet sporcularına ve belirli kriterleri karşılayan iş insanlarına verilir Yeşil pasaport, hak sahibi kişinin aile bireylerine de çeşitli avantajlar sağlayan bir pasaport çeşididir.

Diplomatik Pasaport (Siyah Pasaport): Siyah pasaport diplomatların statüsünü gösteren, onlara ayrıcalıklar sağlayan bir tür uluslararası kimlik belgesidir. Diplomatik pasaport, düzenlendiği şahsın yanı sıra ailesine de verilir.

Hizmet Pasapordu (Gri Pasapord): Gri pasaport, yurt dışında devlet hizmetinde bulunacak şahıslara tanımlanan pasaporttur. Gri pasaport diğer pasaportlardan farklı olarak turistik amaçlarla kullanılamaz. Gri pasaportu olanlar, hizmeti süresini sona erdikten sonra bu pasaportu kullanamazlar.

Pasaport Harcı Ne Kadar?

2023 yılında; pasaport harçlarında süresi 6 ay olanlar için 227,20 lira, 1 yıl olanlar için 332,10 lira, 2 yıl olanlar için 542,20 lira, 3 yıl olanlar için 770,20 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 1085,40 lira alınacak.

Öğrenci pasaportu çıkarırken harç bedeli ödenmemektedir. Öğrencilerin sadece defter bedeli ödemesi yeterlidir. 2023 yılı itibariyle pasaport defter bedeli 501 TL’dir. 25 yaşından büyük öğrenciler ise bordo pasaport harç bedeli ve defter bedeline tabi tutulmaktadır.

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