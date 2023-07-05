Parsel sorgulama işlemi nasıl yapılır? Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden ( TKGM) parsel sorgulama işlemi nasıl yapılır? E-Devlet üzerinden parsel nasıl sorgulanır? Parsel sorgulama işlemi nasıl yapılır sorusunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz. İşte detaylar...

TKGM Parsel Sorgulama

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne ait http://parselsorgu.tkgm.gov.tr adresinin ziyaret etmeli ve ada parsel sorgulama yapılması gerekiyor. İl, ilçe, mahalle/köy, ada ve parsel bilgileri girilerek sorgulama yapabilirsiniz. Bilgilerin girilmesi sonucunda parselin uydu fotoğrafı ile çakışık görüntüsü ekrana yansıyacak. Parsel sorgulama ekranı herkese açık bir uygulama olup parselin yerini görsel olarak göstererek vatandaşın, evinde oturduğu yerden parsel hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar. Böylece, vatandaşlar parseli satın almadan önce, parselin konumunu, tapu alanını, niteliğini ve pafta bilgisini görerek parsel hakkında gerekli bilgilere sahip olabilmektedir.

E-Devlet Parsel Sorgulama

E-Devlet sistemine T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile girdikten sonra e-Hizmetler bölümünden Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nü tıklayın. Tapu Bilgileri Sorgulama linkine tıkladığınızda kayıtlı bilgileriniz ekrana gelecek. Böylece, harita servisi kullanabilirsiniz. Yine e-devlet üzerinden kendinize ait tapular için tapu sorgulama işlemi gerçekleştirerek üzerinize kayıtlı taşınmaza ait tapu bilgilerine de ulaşabilirsiniz.

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