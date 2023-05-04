Bakırköy Osmaniye, Fikret Otyam ve Kartaltepe parkları bakımsızlıktan Amazon ormanları gibi olmuş. Semt sakinleri parkların bu durumda olmasına büyük tepki gösteriyor. “Çocuklar oynarken yeşillikler içinde kaybolacak” diye semt sakinleri, “Bu tur alanlarda her türlü haşere barınabilir ilaçlama bile yapılmıyor. Yeşillikler çocuklarında hoşuna gidiyor içinde oynamaya çalışıyorlar, ancak bu güvenli bir oyun alanı değil. Bir çocuğumuzu bir zararlı ısırsa/soksa ne olacak” diye soruyor. Kimi vatandaşlarda Bakırköy Belediye Başkanı CHP’li Bülent Kerimoğlu’nu sert bir dille eleştiriyor.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir semt sakini, “Bakırköy’e partisi olmayan,

Bakırköylü , maaş almayacak , halk ile iletişimi kuvvetli , genç , egosu olmayan , sorun çözebilen , sorunları halının altına süpürmeyen, kriz yönetebilen , çocuk parklarını kafe yapmayan , sokak sokak gezebilen , çukur ve çamurlu yollara hızlı müdahale eden , Şeffaf yönetim becerisine sahip bir aday aranıyor .” diye tepkisini dile getiriyor.

Bakırköylülerin başkana tepkileri dinmek bilmiyor, Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda “Bakırköy Belediye Başkanımız seçim çalışmaları nedeniyle diğer ilçelerde çalışıyor. Paylaşımlarından da görülebilir. Bakırköy'den yüzde 80 oranında oy çıkacağına eminmiş ve oyu az olan ilçelerde çalışma yapmaya gitmiş. (Bu da kendi beyanı) Çok eski bir yerleşim yeri olan Bakırköy'ün günlük nüfusu 1 milyonu geçiyorken, gelenlerin çoğu da hani onun sözde çalıştığı ilçelerden gelen insanlarken; demezler mi adama, 'Başkanı olduğun ilçede ne yapıyorsun ki, bize ne vaat ediyorsun' diye. Resmen parti ismi ile 2. kez kazanan ama ne partisine ne de Bakırköy seçmenine yakışmayan Başkan” ifadeleri kullanılıyor..

YENİGÜN HABER MERKEZİ