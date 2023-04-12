Konserden elde edilen gelirler, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve bu kurumun Türkiye ve Suriye'deki ekiplerine bağışlanacak. RecitHall platformu üzerinden canlı yayınlanan konserde, Elçi-Özsoy ve Caillier, besteciler Antonin Dvorak ve Johannes Brahms'ın eserlerini çalarken, seyircilerin isteği üzerine Mozart'ın Türk Marşı'nı da iki kez seslendirdi.

UNICEF Paris Saint-Denis Komitesi Başkanı Carole Bretos'un da katıldığı konserin yanı sıra, bağış kampanyasına katkı sağlamak isteyenler, UNICEF'in internet sitesi üzerinden 24 Nisan'a kadar bağış yapabilecekler. Ayrıca konser, bu tarihe kadar RecitHall platformu üzerinden izlenebilir.

11 yaşında Paris'teki eğitim hayatına başlayan Elçi-Özsoy, Paris Konservatuvarı ve Paris Müzik Okulu'nun en genç mezunları arasında yer alıyor ve her iki kurumda da yüksek lisans ve bestecilik eğitimi alıyor.

Kaynak:AA