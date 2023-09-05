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Müzik hayatına 7 yaşında piyano ve davul çalarak başlayan prodüktör Can Atayılmaz, uzun yıllar Ozan Çolakoğlu ile çalıştı. Ajda Pekkan, Tarkan, Gülşen, Göksel ve Edis gibi birçok ünlü yıldızın albümlerinde yer aldı. Son dönemde Yıldız Tilbe ve Aleyna Tilki’nin prodüktörlüğünü yaptı.

Müslüm Gürses’in yorumculuğuna olan hayranlığıyla bilinen Can Atayılmaz, büyük ustanın 21 yıl önce yorumladığı Teoman şarkısı “Paramparça”yı kendi müzik tarzında yeniden düzenledi. Atayılmaz “O yıllarda çok küçük yaşta olduğum için maalesef kendisiyle çalışabilme imkânım olmadı. Ama ses ve bıraktığınız eserler ölümsüzdür. Teoman ve Burhan Bayar’a hayalimi gerçekleştirme fırsatı verdikleri için teşekkür ederim” dedi.

Can Atayılmaz & Müslüm Gürses “Paramparça” Bayar Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.