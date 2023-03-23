Türkiye’nin en değerli fintek şirketi Param, ülkemizdeki başarısının ardından yurt dışında da büyümeye devam ediyor. Şirket, İngiltere’de faaliyet gösteren Param UK’in ardından, 20 Mart 2023’te Amsterdam merkezli Param Holdings International Coöperatief U.A.’in kurulduğunu duyurdu.

"Türkiye'den Avrupa'ya açılma yolculuğumuz yeni yatırımlarımız ile devam edecek"

Param Kurucu ve CEO’su Emin Can Yılmaz: “Ocak ayında, 2023 yılına dair stratejimizi ve hedeflerimizi paylaşırken Hollanda operasyonumuzu hayata geçireceğimizden bahsetmiştik. Yılın ilk çeyreğinde bu hedefimizi gerçekleştirmenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Param, kuruluşundan itibaren seneler içinde sürekli büyüyen bir şirket olarak sektöre öncülük etti. Bu büyüme yolculuğu sırasında kendimize hep yeni hedefler belirledik. 2021 yılında İngiltere’de faaliyet göstermeye başladıktan sonra Avrupa’daki yatırımlarımıza öncelik verdik. Bugün Amsterdam merkezli şirketimizin kuruluş aşamasını tamamladık. Türkiye'den Avrupa'ya açılma yolculuğumuz Hollanda ofisimizin ardından; yeni yatırımlarımız ile devam edecek. Param Holdings International Coöperatief U.A. Param'ın Avrupa başta olmak üzere yurt dışında yapacağımız yatırımları çatısı altında toplayacak. Çok yakında tamamlanacak olan Avrupa’da lisanslı bir fintekin satın alınması süreci ile 8 Avrupa ülkesinde faaliyet iznimiz olacak ve bu genişleme sayesinde gelirlerimizin önemli bir kısmını yabancı para olarak elde etmeyi hedefliyoruz.” dedi. Param’ın yatırımcılar tarafından da dikkat çektiğini belirten Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: “Geçtiğimiz yıl, başarılarımızın bir sonucu olarak sektörün en yüksek değerlemesi olan 217 milyon dolar ile yatırım almıştık. Yatırımcılarımız Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), CEECAT Capital, Alpha Associates ve Revo Capital’ın da yeni kurulan Hollanda şirketimizde yatırımları oranında ortaklıkları bulunuyor.”