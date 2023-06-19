Yeni haftanın en önemli konu başlığını kuşkusuz TCMB’nin Perşembe günü gerçekleştireceği PPK toplantısı oluşturuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini Mehmet Şimşek’in üstlenmesi ve hemen ardından Hafize Gaye Erkan’ın TCMB Başkanı olarak atanması ekonominin ihtiyaçları doğrultusunda kuvvetli adımlar atılacağına dair güçlü bir beklenti yaratıyor.

Yurt dışında ise ABD piyasaları bugün kapalı olacak. Bu nedenle küresel hareketliliğin göreceli olarak daha düşük seyrettiğini görebiliriz. Hatırlanacağı gibi arka arkaya 10 kez yaptığı faiz artırımının ardından son toplantısında beklemeye geçen Fed yıl içinde iki kez daha faiz artırımına gidebileceğine dair sinyaller vermişti. Yeni haftada Fed Başkanı Powell’ın Kongre’de yarıyıl sunumu yapacağını düşünürsek para politikası bir kez daha gündemin en üst sırasında yer bulacaktır.

Fed Başkanları yarıyıl sunumlarında atılan adımların genel bir değerlendirmesini yaptıkları gibi özellikle soru-cevap kısmında gelecek döneme ilişkin sinyaller verebiliyorlar. Elbette ki geçen haftaki FOMC toplantısından bu yana Merkez Bankası’nın vereceği mesajların anlamlı şekilde değişmesini beklememek gerekir ancak Powell’ın FOMC üyelerinin piyasa beklentisinin ötesinde olan faiz artırımı tahminlerini nasıl değerlendirdiği oldukça önemli. Fed Başkanı Çarşamba günü Temsilciler Meclisi’nde (TSİ 17.00) Perşembe günü ise Senato’da sunum yapacak ancak Perşembe günkü sunum çok büyük ölçüde önceki sunumun tekrarı niteliğinde olacağı için kayda değer bir etki yaratmayacaktır.

Fed ve ECB kararlarının ardından İngiltere Merkez Bankası toplantısı ise bu hafta Perşembe günü gerçekleştirilecek. BoE’nin politika faizini 25 baz puanlık artırımla %4,75 seviyesine taşıması bekleniyor. Hatta son dönemlerde genellikle piyasa beklentisinin üzerinde değerler alan enflasyon rakamı nedeniyle faiz artırımlarının sonraki aylarda da devam etmesi bekleniyor. Toplantıdan bir gün önce açıklanacak olan ve yıllık bazda %8,7’den %8,4’e gerilemesi beklenen enflasyon rakamı ise gelecek dönem beklentilerinin biraz daha netleşmesini sağlayabilir. Mevcut durumda ağırlıklı beklenti BoE’nin en az birkaç faiz artırımı daha yapacağı yönünde.

TL: Yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini rasyonel zemin vurgusu yapan Mehmet Şimşek’in üstlenmesinin ardından Hafize Gaye Erkan TCMB Başkanı olarak atanmıştı. Bu gelişmelere ek olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen hafta yaptığı açıklamada Merkez Bankası'nın atacağı adımları kabullendiklerini belirtmesi para politikasında kuvvetli adımların atılabileceğine yönelik beklenti yaratıyor. Dolayısıyla bu haftanın odak noktasında TCMB’nin 22 Haziran’daki toplantısında yeni yönetim altında alacağı kararlar olacak. TCMB’nin ortodoks para politikasına dönüş sinyali ile enflasyonla mücadelede kararlı olduğunu göstermesi piyasalara güven aşılayarak Türkiye’nin risk priminin daralmasına katkı sağlayabilir. Bu nedenle hem toplantı kararını hem de verilecek mesajları kısa vadede TL varlıklar açısından en önemli konu başlıkları olarak görüyoruz. Ortalama piyasa beklentisi TCMB’nin politika faizini %20 seviyesine taşıyacağı yönünde. Ancak %15-30 arasında olan beklenti aralığının oldukça geniş olduğunu da hatırlatmak isteriz.

Borsa İstanbul: Yeni haftada tüm TL varlıklar açısından olduğu gibi hisse senetleri açısından da en önemli konu başlığını PPK toplantısı oluşturuyor. Genel piyasa beklentisi TCMB’nin kuvvetli bir faiz artırımına gidebileceği yönünde. Her ne kadar faiz artırımları hem büyüme hem de değerlemeler açısından sıkıntı yaratan bir durum olsa da makroekonomik koşulların gerektirdiği adımların atılması halinde risk iştahının destek bulabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla kuvvetlenmesi muhtemel güven ortamına bağlı olarak hisse senetlerinin olası bir faiz artırımına pozitif tepki verme potansiyelini göz ardı etmemek gerekir. Teknik açıdan baktığımızda ise yukarıda 5500 ve 5700 seviyelerini izlemeye devam ediyoruz. Bu noktaların üzerinde kapanışlar yapılamaması teknik görünümün iyileşmesine çok fazla izin vermeyecektir.

BIST-30 EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 6143.5 puanda kapatan BIST-30 kontratlarında 6101, 6052, 6009 ve 5960 destek olarak izlenebilir. 6187, 6236, 6279 ve 6328 ise direnç noktalarını oluşturuyor.

USD/TL EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 23.65 seviyesinde kapatan USD/TL vadeli işlem kontratlarında 23.4845, 23.2955, 23.1295 ve 22.9405 destek olarak izlenebilir. 23.8155, 24.0045, 24.1705 ve 24.3595 ise direnç noktalarını oluşturuyor.