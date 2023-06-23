Twitter, Reddit, Twitch - tüm bu platformlar son haftalarda daha fazla para kazanma arzularıyla dikkat çekti. Ve şimdi bu yüksek gelirli kulübe Discord da katılıyor. Discord, yeni monitizasyon olanaklarını sundu. Discord'daki sunucu işleticileri, Patreon'a benzer bir modelle para toplayabilir ve tabii ki Discord da bundan payını alır. Bu, 2022'den bu yana bazı Discord sunucularında test ediliyordu.

"Bugüne kadar, binlerce içerik oluşturucuya ve topluluğa milyonlarca dolar ödedik ve her gün Discord sunucularında para kazanan daha fazla içerik oluşturucu ve topluluk görüyoruz." diye yazdı ürün yöneticisi Derek Yang bir blog gönderisinde. "Bugün, daha hızlı para kazanabileceğiniz yeni araçları sunmaktan memnuniyet duyuyoruz."

Yeni araçlar arasında beta aşamasına geçen bir Media Channel bulunuyor. Burada içerik oluşturucular, sadece abonelerin görebileceği içerikler sağlayabilirler. Örneğin, bu Discord özelliğini kullanarak sadece abonelere özel illüstrasyonlar yayınlayan bir sanatçıyı gösterebiliriz. Bunu birçok çizgi roman çizeri ve diğer illüstratörler zaten Patreon ile yapıyor. Ayrıca Onlyfans veya Fansly'den bazı içerik oluşturucuların Discord teklifini ilginç bulabileceğini düşünebiliriz. Her halükarda, herkes içeriğini daha iyi monitizasyon edebilecek ve bu sadece başlangıç.

Tier sistemi, diğer yerlerden alındı ve yeniden düzenlendi: 4, 5, 8 ve 10 ABD Doları temel değerler ve bunların %10'u Discord'a gidiyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse; Kick %5, Twitch ise aboneliklerden %50 alıyor. Sunucu işleticileri ayrıca bireysel ürünleri paraya çevirebilir ve Sunucu Mağazaları kurabilirler. "Sunucu aboneliklerini, indirilebilir içerikleri ve premium rolleri satmak için sunucu sahipleri için tek bir ev."

Sunuculardaki içeriklerin paywall'ların ardına gizlenecek olması herkesin hoşuna gitmeyebilir. Ve muhtemelen bazı sunucu işleticileri, monitizasyon konusunda ne kadar ileri gidebileceklerini test edecek. Discord için de Reddit ve diğer tüm çok beğenilen start-up'lar gibi geçerli olan şey: Vahşi Batı bir noktada tamedilir ve sonra para kazanmaya başlanır. Bu süreçte herkes neredeyse aynı prensibi takip eder: İyi bir ürünle kitle çekmek - ideal olarak tekelleşmek - ve sonra bunu paraya çevirmek.

Reddit'teki son durumda olduğu gibi Discord'un karşılaşacağı direnişin ne kadar büyük olacağı görmek gerekecek. Discord'un durumunda şeytan ayrıntılarda yatıyor: Sunucu işleticileri paywall'lar konusunda birçok seçeneğe sahip ve merkezi bir kontrol mekanizması olmadığı görülüyor. Yang'ın bir uyarısı var: "Unutmayın: Her gelir elde etme olanağı hızlı bir çözüm olmak zorunda değildir." Ancak, kanıtladığı gibi Woohoojin, sadece Discord aboneliklerinden aylık 16.000 ABD Doları kazanıyor