"Mutlu birey, mutlu işyeri, mutlu toplum" mottosuyla faaliyet gösteren yönetim danışmanlığı şirketi Happy Place to Work® tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Türkiye'nin En Mutlu İşyerleri araştırmasının sonuçları açıklandı. 2016'dan bu yana geliştirdiği hızlı, kolay, hesaplı ve keyifli finansal hizmetlerle 16 milyona yakın kullanıcıya ulaşan Papara, çalışan anketleri ve bağımsız bilim kurulu değerlendirmelerinin sonucunda elektronik para sektöründe “Türkiye'nin En Mutlu İşyeri” seçildi.

Araştırmaya 329 şirket katıldı

Bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen araştırmaya 329 şirket katıldı. Nisan 2022-2023 tarihleri arasında yürütülen araştırmada örneklem yöntemi kullanılarak yapılan ankete, 74 bin 201 çalışanı temsilen 21 bin 422 çalışan katıldı.

Wellbeing Index - Çalışan Deneyimi anketinden 70 ve üzeri puan alan 104 şirketin aday olduğu listede, aday şirketlerin insan yönetimi uygulamaları bağımsız bir bilim kurulu tarafından değerlendirildi. Puanlar anket sonuçlarının ve yönetim uygulamaları değerlendirmelerinin yarı yarıya ağırlıklandırılmasıyla elde edilirken, sektörlerinde en yüksek puanı alan 75 şirket, Türkiye'nin En Mutlu İşyerleri Listesi'ne girmeye hak kazandı. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen araştırmayla kıyaslanan sonuçlar, yalnızca 26 şirketin yerini koruyabildiğini, bu yılki sıralamaya ise 49 yeni şirketin girdiğini gösterdi.

"İyi bir kullanıcı deneyimi için mutlu çalışanlar şart”

Papara kültürünün dört temel değerden köklendiğini ve bu değerlerin ilkinin kullanıcı deneyimini her şeyden önde tutmak olduğunu vurgulayan Papara İnsan ve Kültür Direktörü Nergis Çetinkaya, "Kullanıcılarımızın mutluluğunun çalışanlarımızın mutluluğuyla mümkün olabileceğine inanıyor, iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için çalışan mutluluğunun ön koşul olduğunu biliyoruz. Kültürel değerlerimizin ışığında Papara’nın ortak hedeflerine koştukları için Paparunner olarak adlandırdığımız çalışanlarımızın finansal refahını ve esenliğini önceleyen, her bir Paparunner'ı besleyen, ileri taşıyan ve mutlu eden bir kültür inşa etmek için çalışıyoruz. Bu çabalarımızın çalışan anketleri ve bağımsız bilim kurulu değerlendirmesiyle başarıya dönüşmesi bizi gururlandırıyor” dedi.

Rekabetçi ücret politikası ve esenlik odaklı yan haklar sunuyor

Çalışanları için en iyi performansı gösterebilecekleri alanı açmanın işverenlerin birincil sorumluluğu olduğunu kaydeden Nergis Çetinkaya, "Papara’da hibrit bir modeli benimsiyoruz. Çalışanlarımız, kişisel antrenörü de olan spor salonu, basketbol sahası, kayıt stüdyosu, uyku odası gibi olanaklar sunan, yeşil alanıyla kampüs kelimesinin hakkını veren Papara Kampüs’ü 7/24 kullanabiliyor. Rekabetçi ücret politikamızı performansa dayalı bonus, ulaşım, yemek, internet, ısınma desteği gibi yan haklarla destekliyoruz. Cashback programı, Papara çalışanlarına her harcamalarında %10 anında nakit kazandırıyor. Çalışanların Papara’dan ödedikleri faturaların %20’sini Papara karşılıyor” diye konuştu.

Çetinkaya, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Çalışanlarımızın geleceğini %10 şirket katkılı bireysel emeklilik planıyla koruyor, ayrıca özel sağlık ve hayat sigortası güvencesi sunuyoruz. Kişisel eğitim bütçesi, yabancı dil ödeneği, sosyal kulüpler gibi olanaklarla Paparunnerların gelişimini ödüllendiriyor ve teşvik ediyoruz. Yasal izin haklarının yanı sıra tüm Papara çalışanları, 1 gün doğum günü, 3 gün mazeret ve 4 hafta ücretli ebeveynlik izni kullanabiliyor. Ayrıca Papararunnerlar, Wellbees esenlik uygulamasına da ücretsiz erişebiliyor. Geçtiğimiz yıllarda uygulamaya başladığımız, tüm Papara çalışanlarını şirketin sahibi gibi hissettiren, sahiplik duygusunu her kademeye yayan hisse opsiyon planımızı bu yıl itibarıyla daha kapsamlı bir çerçevede tasarladık. Küresel insan ve kültür trendleri ışığında, Papara’nın büyüme yolculuğuna katkıda bulunan tüm Paparunnerların esenliğine yatırım yapmayı sürdüreceğiz.

YENİGÜN HABER MERKEZİ