Birçok insan, son yılların zihinsel ve duygusal bedeliyle mücadele ediyor. Araştırma, dünya genelinde stres ve kaygı eğiliminin 2021'e göre %7,5'lik bir artış gösterdiğine işaret ediyor. Olumsuz stres ve ruh halinden en çok etkilenenler ise 18-24 yaş grubu.

BAREM, global ortağı WIN International ile birlikte dünya çapında 39 ülkede 28.702 katılımcının görüş ve inançlarını araştıran Yıllık WIN Dünya Anketi - WWS 2022'yi yayınladı. WIN, kilo yönetimi, ruh hali ve stres dahil olmak üzere sağlıkla ilgili çeşitli alanlarda küresel düzeydeki bulguları, iyileştirmeleri veya gelişmeleri ortaya koydu.

Polonya sağlıksız, Meksika ve Hindistan sağlıklı olduğunu düşünüyor

Polonya, vatandaşlarının en kötü sağlığa sahip olduğu ülke olarak zirvede. Yanıt verenlerin toplam %49'u sağlık durumunun "çok" veya "oldukça" kötü olduğunu belirtiyor. Meksika ve Hindistan’dan katılımcılar, %88,3 ve %91,5’lik yüzdelerle kendilerini "çok sağlıklı" veya "sağlıklı" olarak derecelendiriyor.

Bölgeler arasında dikkate değer farklılıklar görülüyor. Amerika (%24,6), Orta Doğu ve Kuzey Afrika (%19,5) ve Asya-Pasifik (%17) ile karşılaştırıldığında Avrupalılar (%28,8) "sağlıksız" olduklarını bildiriyorlar.

Türkiye’de, sağlıklı olduğunu belirtenlerin oranı 2021 yılına göre %76’dan %80’e çıktı. Erkekler, kadınlara göre daha sağlıklı olduklarını söylerken (%85’e karşı %75); 18-34 yaş grubu %92 ile diğer yaş grupları arasında en sağlıklı olduğunu düşünen grup oldu.

Cinsiyet eşitsizliği dikkat çekiyor

Küresel verilere göre, kadın ve erkeklerin sağlıklarını nasıl algıladıkları konusunda bir eşitsizlik söz konusu. Erkeklerin yaklaşık %20'si kendilerini "çok sağlıklı" olarak tanımlarken, kadınların sadece %15’lik bir kesimi kendini böyle tanımlıyor. Diğer yandan, erkeklere kıyasla daha fazla kadın (%20,8'e karşı %17,4) kendilerini "biraz sağlıksız" olarak görüyor.

Kilo ve zindelik hakkındaki algı da değişim gösteriyor. Erkeklerin toplam %23,1'i kondisyonlarının “çok iyi” olduğunu belirtirken, kadınların sadece %16,5'i bu düşüncede. Küresel çapta, %32,8'lik bir oranla kilolarını "oldukça kötü" veya "çok kötü" olarak derecelendiren kadınlar, kiloları konusunda daha çok kaygılıyken erkeklerde bu oran %27,2.

Vietnam (%94,8) ve Güney Kore (%83,1), "çok iyi" veya "oldukça iyi" derecelendirmeleriyle zindelik düzeyinin en yüksek olduğu ülkeler arasında. Zindelik düzeyini “oldukça kötü” veya “çok kötü” olarak en düşük seviyede derecelendiren ülkeler arasında ise Sırbistan (%50,2) ve Almanya (%48,6) bulunuyor.

Türkiye’de, 2018 yılına göre sağlıkla ilgili düşüş eğilimi; zindelik (%79’dan %75’e), kilo (%69’dan %67’ye) ve ruh hali (%73’ten %66’ya) algı alanlarında yaşandı. Yüzde 66 oranıyla Türkiye, Polonya’dan sonra (%65) en kötü ruh haline sahip ikinci ülke konumundadır.

Pandemi sonrası stres, en çok genç yetişkin sağlığında etkili oldu

Dünya pandeminin pençesinden çıkarken, veriler global stres seviyelerinin endişe verici derecede yüksek olduğunu ortaya çıkarıyor. Katılımcıların %40,3'ü genel stres seviyelerini "oldukça kötü" veya "çok kötü" olarak derecelendiriyor. Daha spesifik olarak, bu durumdan en çok etkilenen ülkeler arasında vatandaşlarının %64,1'i "oldukça kötü" veya "çok kötü" stres seviyelerine sahip olan Peru ve %55,5'inin de aynı stres seviyelerine sahip olduğunu bildiren Filipinler bulunuyor. Türkiye, %51 stres seviyesiyle, büyük çoğunluğun stres altında olduğu ülkeler arasında yer alıyor.

Bulgular, birçok insanın son birkaç yılın zihinsel ve duygusal yüküyle mücadele etmeye devam ettiğini gösteriyor. Özellikle, bu oranda 2021'e kıyasla %7,5'lik bir artış söz konusu. Bu da dünya genelinde artan stres ve kaygı eğilimini gösteriyor.

Stres ve negatif ruh halinden en çok etkilenen yaş grubu ise 18-24. %46,2'si "oldukça kötü” veya "çok kötü" stres seviyeleri ve %23,5'inin de "oldukça kötü" veya "çok kötü" ruh hali olduğunu bildiriyor. Buna karşılık 65 yaş üstü katılımcıların %83,6’lık bir kesimi “çok iyi” veya “oldukça iyi” bir ruh haline ve %67,9’lık bir kısmı da “çok iyi” veya “oldukça iyi” stres seviyelerine sahip olduğunu bildiriyor.

Araştırma metodolojisi: Araştırma, 36 ülkede CAWI / CATI / CAPI anket yöntemleri kullanılarak yapıldı.Toplam 29.739 kişiyle görüşüldü. Saha çalışması 9 Ekim ve 10 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Araştırma hata payı 4.4 ve 2.5 arasında %95 güven düzeyinde.

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