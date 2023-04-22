Muhammed Yakut kimdir? Diyarbakırlı Muhammed Yakut kimdir, ne iş yapar?

Rasim Ozan Kütühyalı Olay Olan Fotoğrafları Hakkında Konuştu!

2023'te Türkiye'de satılan en iyi traş makinesi hangisidir ve özellikleri nelerdir?

Ankaralı Okşan Kimdir? Sosyal medya Melih Gökçek ile Ankaralı Okşan iddialarıyla çalkalandı

Bunlar da ilginizi çekebilir

Antalya'dan gelen Nermin Kaya ise bölgenin harika bir doğası olduğunu kaydederek, "Arkadaşlarıma tavsiye edeceğim. Pamukkale'nin manzarası, doğası süperdi. Müzeleri ve antik tiyatroyu gezdik." dedi.

İzmir'den gelen Özlem Acar, ilk kez gördüğü Pamukkale'ye hayran kaldığını ifade etti.

Traverten leri, şifalı termal suyu ve antik kentiyle ünlü ören yerinde, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde yerli turistler yoğunluk oluşturdu.

DENİZLİ (AA) - Türkiye'nin turist ik merkezlerinden Pamukkale 'de bayram hareketliliği yaşanıyor.