Kocaeli’de, Melike Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin açılan davanın duruşması Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, maktul Melike Tanhal'ın eniştesi tutuklu sanık Tuncer Ustael SEGBİS aracılığıyla, davada tutuksuz sanıklar İsa Palu,Fatih Palu, Ayşe Palu ve Havva Palu, müşteki avukatı hazır bulundu. Davada söz hakkı alan İsa Palu, Fatih Palu, Ayşe Palu ve Havva Palu avukatlarını azlettiklerini ve barodan bir avukat tayin edilmesini istedi. Sanık Ayşe Palu ve İsa Palu, psikolojik sorunları olduklarını iddia ederek akıl sağlıklarının bulunup bulunmadığı yönünde taleplerini iletirken Fatih ve Havva Palu ise beraatlerini talep etti. Tutuklu sanık Tuncel Ustael mahkemeye yazmış olduğu dilekçeyi tekrar ettiğini söyledi. Cumhuriyet Savcısı ise eksik huşuların giderilmesini ve sanık Tuncel Ustael’in tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan İsa Palu, Fatih Palu, Ayşe Palu ve Havva Palu’ya barodan avukat tayin edilmesine, Ayşe Palu ve İsa Palu’nun tam teşekküllü bir devlet hastanesinde akıl hastalığının bulunup bulunmadığı konusunda rapor alınmasına, eğer akıl hastalığı varsa da bu durumun cezai ehliyetini etkileme durumunun bulunup bulunmadığı konusunda rapor alınmasına ve sanık Tuncel Ustael’in tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 6 Haziran 2023 tarihine erteledi.

NE OLMUŞTU?

Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tahnal 2008'de, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, polis ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışma başlatmış, herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı.



Bir televizyon kanalındaki programa katılan Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in, kadının öldürülerek gömüldüğünü öne sürdüğü yeri tarif etmesi üzerine 3 Ocak'ta Derince ilçesinin 60 Evler Harikalar Sahili'nde bulunan ağaçlık ve çalılık alan kadavra dedektör köpeği "Melon"un tepkisi doğrultusunda güvenlik şeridine alınmıştı.



Derince 60 Evler Mahallesi Harikalar Sahili'nde daha önce belirlenen iki yerde yapılan kazı çalışmalarında herhangi bir bulguya rastlanılmaması üzerine çalışmalar durdurulmuştu. Öte yandan, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Meryem Tahnal’ın ablası Emine Ustael ve eniştesi Tuncer Ustael ile babası Harun, annesi Hava, ağabeyi İsa ve diğer kardeşleri Fatih ile Ayşe Palu gözaltına alınmış, şüphelilerden baba Harun Palu serbest bırakılırken, diğer zanlılar tutuklanmıştı. Sonrasında ise tutuklanan Palu ailesinin 6 üyesinin yargılandığı davada verilen karar Yargıtay tarafından bozuldu ve kararın bozulması ile Tuncel Ustael dışındaki tüm sanıklar tahliye edildi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ