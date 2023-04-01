Yargıtay, Müge Anlı'nın Meryem Tahnal ile kızı Melike Tahnal'ın 15 yıl önce Körfez ilçesinde kaybolmasıyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında tutuklanan Palu ailesinden 6 kişinin yargılandığı davadaki kararı bozdu. Verilen kararın bozulmasıyla birlikte damat Tuncel Ustael dışındaki tüm sanıklar tahliye edildi.

2 yıla yakın cezaevinde kalan Havva Palu yaşı sebebiyle tahliye edilmişti.Yargıtay tarafından tahliyeler üzerine sanıkların itiraz ettiği dava yeniden görüldü. Tutuklu bulunan Emine Ustael, İsa Palu ve Ayşe Palu tahliye edildi. Sanıklardan sadece damat Tuncer Ustael'in tutukluluk hali devam ediyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi