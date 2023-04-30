Malzemeler:

200 gr pirinç eriştesi

200 gr tavuk veya karides

100 gr tofu

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 diş sarımsak

1 adet soğan

1 adet kırmızı biber

1 adet havuç

1 adet limon

2 yemek kaşığı tuzsuz fıstık ezmesi

2 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı sirke

1 adet yumurta

Yapılışı:

Pirinç eriştesi, paketin üzerindeki talimatlara göre pişirilir ve süzülür. Tavuk veya karides, tofu, sarımsak, soğan, kırmızı biber ve havuç küçük parçalar halinde doğranır. Bir tavada sıvı yağ ısıtılır ve tavuk veya karidesler eklenerek kavrulur. Sarımsak, soğan, kırmızı biber ve havuç da tavaya eklenir ve karıştırarak kavrulmaya devam edilir. Yumurta tavaya kırılır ve karıştırarak pişirilir. Fıstık ezmesi, bal, soya sosu ve sirke bir kasede karıştırılır ve tavaya eklenir. Pişirilmiş pirinç eriştesi de tavaya eklenir ve tüm malzemeler iyice karıştırılır. Pad Thai, limon dilimleri ve fıstıkla servis edilir.

Bu tarifte kullanılan malzemeler, değiştirilebilir veya farklı malzemeler eklenerek farklı tatlar elde edilebilir. Ancak, taze ve kaliteli malzemelerin kullanılması, lezzetli bir Pad Thai yapmak için önemlidir.