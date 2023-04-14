The Walt Disney Company’nin tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney+, birçok yerli ve yabancı dizinin yanı sıra son dönemde yayınladığı yerli orijinal filmlerine bir yenisini daha ekliyor. Başrollerinde İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç ve Gizem Karaca’yı buluşturan ‘Özür Dilerim’ filmi bugün Disney+’ta izleyicilerle buluşmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde özel gösterimi gerçekleşen ve izleyenlerden tam not alan film, izleyicilere kahkaha dolu saatler vadediyor.

25 Film’in yapımcılığını üstlendiği, İbrahim Büyükak’ın yazıp, aynı zamanda yönetmen koltuğuna oturduğu, başrollerini Oğuzhan Koç ve Gizem Karaca ile paylaştığı komedi filmi ‘Özür Dilerim’de bu isimlere Metin Coşkun, Müfit Kayacan, Mert Turak, Yeliz Kuvancı, Gümeç Alpay Aslan, Yonca Şahinbaş, Kerimcan Kamal ve Fatma Toptaş gibi usta ve genç oyuncular onlara eşlik ediyor.

Bir deniz fenerinde bekçi olan Erkin, 30’lu yaşlarının ortasında yapayalnız yaşamaktadır. Kredi borçlarıyla uğraşan Erkin bir gün huzurevinde yaşayan dedesinin ölüm haberini alır. Apar topar huzurevine gider ama beklenmedik bir durum ile karşılaşır. Dedesi torunundan zamanında kalbini kırdığı kardeşi Koray ve eski nişanlısı Merve’den özür dilemesini ister. Kredi borçlarını ödemenin tek çözümü özür dilemek olan Erkin, maceralı ve eğlenceli bir yola çıkar.

YENİGÜN HABER MERKEZİ