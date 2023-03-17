The Walt Disney Company’nin tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney+, 25 Film’in yapımcılığını üstlendiği orijinal film ‘Özür Dilerim’i 14 Nisan’da yayına sokuyor. İbrahim Büyükak’ın yazıp, aynı zamanda yönetmen koltuğuna oturduğu ve başrollerinde Oğuzhan Koç ve Gizem Karaca ile yer aldığı eğlenceli filmin posteri de yayınlandı.



İbrahim Büyükak’ın Erkin’i, Oğuzhan Koç’un kardeşi Koray’ı ve Gizem Karaca’nın da Erkin’in eski nişanlısı Merve’yi canlandırdığı filmde Metin Coşkun, Müfit Kayacan, Mert Turak, Yeliz Kuvancı, Gümeç Alpay Aslan, Yonca Şahinbaş, Kerimcan Kamal ve Fatma Toptaş gibi zengin oyuncu kadrosu da onlara eşlik ediyor.

Bir deniz fenerinde bekçi olan Erkin, 30’lu yaşlarının ortasında yapayalnız yaşamaktadır. Kredi borçlarıyla uğraşan Erkin bir gün huzurevinde yaşayan dedesinin ölüm haberini alır. Apar topar huzurevine gider ama beklenmedik bir durum ile karşılaşır. Dedesi torunundan zamanında kalbini kırdığı kardeşi Koray ve eski nişanlısı Merve’den özür dilemesini ister. Kredi borçlarını ödemenin tek çözümü özür dilemek olan Erkin, maceralı ve eğlenceli bir yola çıkar.

İzleyiciye eğlenceli anlar yaşatacak orijinal film ‘Özür Dilerim’ 14 Nisan Cuma günü sadece Disney+’ta…