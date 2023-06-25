Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, “26 Haziran Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü” nedeniyle yaptığı açıklamada, uyuşturucu madde kullanımıyla mücadelede ailelerin rolünün büyük önem taşıdığını vurgulayarak, ailelerin çocuklarıyla sağlıklı bir iletişim kurarak onları bağımlılık risklerine karşı korumalarının kritik olduğunu belirtti. Aynı zamanda ailelerin uyuşturucu madde bağımlılığı konusunda bilgi sahibi olmalarının ve gerektiğinde tedavi sürecinde destek sağlamalarının önemine dikkat çekti.

Gençlerimizi uyuşturucu madde tehlikesi konusunda bilinçlendirmek ve toplumu harekete geçirmenin önemine değinen Öztürk, bu anlamlı günde Yeşilay olarak, uyuşturucu maddeyle mücadelede toplumsal sorumluluğun artırılması için çalışmalarını sürdüreceklerini ve gençlerimizin sağlıklı bir gelecek için desteklerini beklediklerini belirtti. Bağımlı bireylerin ve ailelerinin 115 Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hattını arayarak ücretsiz psikososyal destek hizmeti alabileceğini de vurguladı.

Yeşilay olarak; başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun her kesimini bağımlılıklarla mücadele konusunda bilgilendirerek toplumsal farkındalık oluşturma misyonuyla hareket ettiklerini belirten Yeşilay Genel Başkanı Öztürk, “Ulusal ve uluslararası kongrelerle bilim ve sağlık otoritelerini bir araya getiriyor, yıllardır sürdürdüğümüz basılı yayınlarımız ve eğitim programlarımızla toplumun her kesimine ulaşıyoruz. Burs desteklerimizle bağımlılık alanında akademik çalışmaları destekliyoruz. Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu kapsamında ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde bilgilendirici ve önleyici çalışmalar gerçekleştiriyor ve gerçekleştirilmesine vesile oluyoruz” dedi.

Küresel eğilimlere karşı toplumumuzu korumak ana hedefimiz

Kenevirin yasallaşması eğilimlerinin potansiyel bir halk sağlığı sorunu olduğunu; ulusal ve uluslararası karar alıcıları bu konuda uyardıklarını belirten Öztürk “Yeşilay, bu konuda savunuculuk ve lobi çalışmaları yürüterek Dünya Sağlık Örgütü’nün 2020 tarihli Tavsiye Kararı'nın kabul edilmemesi için çaba sarf etmiştir” diyerek toplumu korumanın ana hedefleri olduğunu belirtti. Keyif amaçlı ya da tıbbi amaçlı kullanılan kenevirin yanı sıra, yasallaşan organik ürünlerin sentetik kannabinoidlerle karıştırılması da ayrı bir sorundur. Bu da akut sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Yeşilay’ın, katıldığı tüm Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) platformlarındaki toplantılarda kenevir kullanımına dair serbestleşme eğilimlerinin özellikle gençler için büyük bir tehlike arz ettiğini söyleyen Öztürk, “bu durumun ‘normalleşme’ gibi bir soruna yol açarak genç nüfus için bir halk sağlığı sorunu yaratacağını, böylelikle madde kullanımına bağlı sağlık sorunlarının çeşitlenerek artacağı, Türkiye’nin komşusu bir coğrafya olan Avrupa’da altı çizilen bu tespitler, Yeşilay’ın aldığı pozisyonu doğrular niteliktedir” diyerek sözlerine devam etti.

Eğitim seviyesi yükseldikçe madde suçlarına karışma olasılığı azalıyor

Prof. Dr. Mücahit Öztürk: “Vatandaşlarımıza 107 Yeşilay Danışmanlık Merkezimizle hizmet veriyoruz”

Madde Kullanıcıları Profil Analizi 2022 Yılı Narkolog Raporu, eğitim seviyesi yükseldikçe uyuşturucu madde suçlarına karışma olasılığının azaldığı yönündeki kanaati destekliyor. Parçalanmış ailelerin yanı sıra düşük eğitim seviyesinin madde kullanımının tetikleyicilerinden biri olduğunu vurgulayan Öztürk, Yeşilay tarafından yürütülen bağımlılıkla mücadele çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:

“Öğrencilere, madde kullanmaya başlamadan önce ulaşma hedefiyle uyguladığımız Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programımızı hem kamu kurumları hem de sivil toplum kuruluşları iş birliği ile yürütüyoruz. Türkiye’de her yıl milyonlarca çocuk, genç ve yetişkine ulaştığımız modelimiz dünyaya örnek oldu ve farklı dillere çevirileri yapılarak çok sayıda ülkede hayata geçirildi. Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı ile uygulayıcı öğretmenler risk grubundaki öğrencilerin madde kullanımına karşı önleyici müdahalede bulunuyor. Böylece çocuğu eğitim sisteminin dışına itmeden kazanabilmeyi hedefliyoruz. Bu, Türkiye’nin okul temelli ilk ve tek müdahale programı olma özelliğini taşıyor. Yeşilay Yaşam Becerileri Programı ile ise de öğrencilerin bağımlılık riskinden uzak bir yaşam sürmesini, olumlu alışkanlıklar kazanmasını, kendini riskli ortam ve durumlardan korumasını sağlayacak beceriler elde etmesini amaçlıyoruz.

81 ilimiz ve KKTC’de olmak üzere; toplam 107 Yeşilay Danışmanlık Merkezimiz (YEDAM) ile bağımlı bireylere ve ailelerine ayaktan ücretsiz psikososyal destek veriyoruz. Uzman psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarının görev yaptığı YEDAM’larımızda bağımlı bireylere; maddeyi bırakma ve yüz yüze danışmanlık, grup terapileri, sosyal destek hizmetleri veriyor. Ayrıca, dileyenler 115 YEDAM Danışma Hattı’mızı kullanarak, telefonun ucundaki uzman psikologlarımızdan hizmet alabiliyor.”

İnsanlarımıza hep birlikte hareket etme çağrısı yapıyoruz

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk sözlerine şöyle devam etti: “Toplumu bağımlılıklara karşı bilinçlendirme ve uyuşturucu kullanımının olumsuz etkilerine karşı insanlarımıza hep birlikte hareket etme çağrısı yapıyoruz. Birey olarak; aileler, karar alıcılar ve sivil toplum kuruluşları olarak, uyuşturucuyla mücadelede ortaklaşa hareket ederek güçlü bir toplum oluşturabileceğimize inanıyoruz.