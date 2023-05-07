Öztrak “Enflasyonu iki yıl içerisinde tek haneli rakamlara indireceğiz. Hayat pahalılığını bitireceğiz. Kişi başına gelirimizi beş yıl içinde iki katına çıkaracağız. Beş yılda, beş milyon kişiye insana yakışır iş sağlayacağız. ‘Türkiye Mucizesi’ başlıklarına hazır olun. Beş yıl sonra Türkiye, dünyanın parlayan yıldızı olacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bugün TRT’de yayımlanan CHP adına propaganda konuşmasında şunları söyledi:

EMEKÇİ MADENDE ÖLÜYOR, EMEKLİ TORUN SEVECEĞİNE ÇALIŞIYOR

Bugün Cumhuriyet Halk Parti’miz adına huzurlarınızdayım.Kırık camları naylonla kaplı bir evde, soğuktan donarak hayatını kaybeden Konyalı Ayaz Bebek ve annesi Maviş Eşme adına huzurlarınızdayım. Ürünü para etmediği için tarlasını satıp maden ocaklarında ter döken, madende yaşam odası olmadığı kimse de denetlemediği için grizu patlamasında hayatını kaybeden tüm madenciler adına huzurlarınızdayım.Emekli maaşıyla evinde oturup torunlarını sevmesi gerekirken, evini geçindirmek için sokakta satıcılık yapan 87 yaşındaki Recep Amca namına huzurlarınızdayım.

CESUR KADINLAR, GELECEĞİMİZ GENÇLER

Her gün ayrımcılığa, şiddete ve hakarete uğrayan sosyal, siyasi ve ekonomik hayattan silinmeye çalışılan, kaç çocuk yapacağına, nasıl güleceğine, hamileyken nerede gezeceğine karışılan, 8 Mart’ta zıpladılar diye gözaltına alınan, temel hakları, kirli pazarlık masalarına yatırılan, cesur Türk kadınları için huzurlarınızdayım. “Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın” diye sırtı sıvazlanan ama fikrini söylediğinde, sosyal medyada yazdığında apar topar gözaltına alınan, hakkında davalar açılan, bu çağda bir cep telefonu bile çok görülen,üniversiteye gittiğinde yurt, üniversiteyi bitirdiğinde iş bulamayan umudunu yitirip yurtdışına gitmek istediğinde de arkasından “gidersen git” diye bağırılan, parlak ışıklarımız, Türkiye’nin geleceği gençlerimiz adına huzurlarınızdayım.

MİLLETİN SESİNİ DUYAN BİZ VARIZ

Bugün, imar barışlarıyla tabutunda yaşamaya mahkûm edilen, sosyal konut sunulmadığı için güvenli evlerde oturamayan, 6 Şubat depremlerinde “Devlet nerede? Sesimi duyan var mı?”diye bağıra bağıra enkaz altında donarak hayatını kaybeden on binler adına huzurlarınızdayım. Aziz milletim, sesini duyan var. Biz varız. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu var. Cumhuriyet Halk Partisi var. Kalbi vatan ve millet sevgisiyle dolu milyonlar var.

YOKSULLUK, PAHALILIK KADER DEĞİL; SARAY’IN YANLIŞ TERCİHLERİNİN SONUCU

Bu aziz millet, bu acıların hiçbirini yaşamayı hak etmiyor. Enkaz altında kalıp donarak ölmek kader değil. Fikrini söyleyince gözaltına alınmak, tutuklanmak kader değil.İşsizlik kader değil. Yoksulluk kader değil. Yokluk kader değil. 1 kilo soğana 30 lira, 1 kilo kıymaya 300 lira vermek kader değil. Bunların hepsi, Saray’ın yanlış tercihlerinin sonucu. Şimdi sandık geliyor. Biz millet olarak doğru tercihi yaparsak, bu kötü tablo da değişecek. Sandığa gideceğiz, oyumuzu kullanacağız, bir otokratı evine gönderip tarih yazacağız. Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılına girerken hep birlikte yepyeni bir sayfa açacağız.

TOKİ İŞİNİ YAPACAK, SOSYAL KONUT SAYISI 4 KATINA ÇIKACAK

Karşımızdaki birinci sorun deprem güvenliği. Şehirleri yenilemek, güçlendirmek, depreme ve her türlü afete dirençli bir hale getirmek zorundayız. Bunun için Şehircilik ve Afet Yönetimi Bakanlığı’nı kuracağız. En riskli olanlardan başlayarak tüm konutları güçlendireceğiz veya yenileyeceğiz. Bu konutlarda oturanlara bir yıl süreyle kira yardımı yapacağız. Büyük bir barınma krizi yaşıyoruz. Kiralar bir yılda üçe katlandı. TOKİ’yi asli işlevine geri döndüreceğiz. Sosyal konut üretip halkımıza arz edeceğiz. Halk konutta oturan vatandaşın kirası asgari ücretin yüzde 20'sini geçmeyecek. Beş yılda sosyal konutların sayısını tam dört katına çıkartacağız. Asgari ücretle çalışan dar gelirli vatandaşımız da artık yuva sahibi olacak. Yabancılara konut satışı uygulamasına son vereceğiz. Parayı basan bu ülkenin vatandaşı olmayacak. Sığınmacıları da 2 yılda vatanlarına kavuşturacağız. Konut piyasası dengesini bulacak, konut sahibi olmak hayal olmaktan çıkacak.

BECERİKSİZ VE KİBİRLİ YÖNETİM ANLAYIŞI BİTECEK

6 Şubat depreminde, 48 saat boyunca Mehmetçiği kışlada tutan, NATO’nun en büyük ordularından biri olan Türk Ordusu’nun kendi vatandaşına yardım etmesini engelleyen, sosyal medyayı yavaşlatarak halkın yardım çağrılarını susturan, Kızılay’a afette çadır sattıran, madencilerimizin bölgeye ulaşıp enkaz altında kalanlara yardım etmesini geciktiren, halkın can ve mal güvenliğini değil, oturduğu koltuğu korumaya çalışan, beceriksiz ve kibirli yönetim anlayışı bitecek. Afetlere akılla, bilimle hazırlanacağız. Afet anında yüksek koordinasyon ve kapasiteyle halkımızın yanında olacağız. Tek bir vatandaşımız bile “Devlet nerede?” diye sormayacak. 85 milyon çalışıyor, üretiyor, vergisini veriyor. O zaman Hükümet de afet anında “kader” deyip IBAN atmayacak, topladığı vergileri milleti için kullanacak.Türkiye bir daha böyle acılar yaşamayacak.

VADETTİKLERİNİN HİÇ BİRİNİ YAPAMADILAR

Kim ne hikâye anlatırsa anlatsın, gerçeği kasaptaki, manavdaki, marketteki etiketler söyler. Domatesin kilosu 30 lira. Etin kilosu şimdilik 300 lira. Dolar 20 liraya dayandı. Şahsım hükümeti paramızı pul etti. Bu millete sayısız vaat verdiler. Hepsinde çuvalladılar. Türkiye en büyük 10 ekonomiden biri olacaktı; ilk 20’den düşme sınırına geldik.Kişi başına gelirimizi 25 bin dolara çıkaracaklardı; yarısına bile ulaştıramadılar. İşsizlik oranını yüzde 5’e düşüreceklerdi; gerçek işsizlik oranı bunun neredeyse beş katına çıktı.Enflasyon tek haneye düşecekti; gerçek enflasyon üç haneye gitti. İstikrar dediler; beş yılda, dört Hazine ve Maliye Bakanı gördük. Neden? Çünkü akla ve bilgiye saygı yok. Yetişmiş, iyi kadrolar yok. Çünkü bunlarda bilgi yok, fikir çok. Liyakat yok, yetki çok…

ENFLASYONU 2 YIL İÇİNDE TEK HANEYE İNDİRECEĞİZ

Biz bu tabloyu değiştireceğiz. 2 bin 304 maddelik bir planımız, yıldızlar kadromuz var. Enflasyonu iki yıl içerisinde tek haneli rakamlara indireceğiz. Hayat pahalılığını bitireceğiz. Kişi başına gelirimizi beş yıl içinde, iki katına çıkaracağız. Beş yılda, beş milyon kişiye insana yakışır iş sağlayacağız. “Türkiye Mucizesi” başlıklarına hazır olun. Beş yıl sonra Türkiye, dünyanın parlayan yıldızı olacak.

İLK 100 GÜN

İlk 100 günde, kamuda israfa son verecek adımları atacağız. 4-5 yerden maaş alanların musluklarını keseceğiz.Cumhurbaşkanı makamını yeniden Çankaya’ya taşıyacağız.Cumhurbaşkanlığı uçaklarını satıp parasıyla ormanlarımızı koruyacak yangın uçakları alacağız. Adam kayırma dönemini bitireceğiz. Akçeli işlere bulaşan sarayın memurlarını derhal görevden alacağız. Esnafın kira stopajını sıfırlayacağız.Pandemide aldığı borçların faizini sileceğiz. Çiftçi borçlarının faizini de sileceğiz. Aile Destekleri Sigortası gelecek.Türkiye’deki her ailenin geliri en az asgari ücret kadar olacak. Size söz! Biz geleceğiz, tek bir yurttaşımız bile ele güne muhtaç olmayacak. Ülkemizi feraha çıkaracağız. Milletimizi refaha ulaştıracağız. Herkes hakkını alacak.

İKİ ADAY DEĞİL İKİ ANLAYIŞ YARIŞACAK

Bu seçim iki aday arasında değil, iki anlayış arasında. Bir yanda kul hakkı yiyenler; diğer yanda hakka, hukuka, adalete sahip çıkanlar var. Bir tarafta Harun olmaya gelip Karun olanlar; diğer tarafta beytülmali gözünden sakınanlar var. Bir tarafta yolsuzluk, yokluk ve yasaklar; diğer tarafta demokrasi âşıkları var.

HAYDİ TÜRKİYE SANDIĞA, OYLAR CHP’YE VE KILIÇDAROĞLU’NA

Haydi Türkiye! 14 Mayıs’ta sandığa git. Bir oyunu Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na, bir oyunu da Cumhuriyet Halk Partisi’ne ver. Hayat pahalılığını, istibdadı, zulmü ilk turda bitir. Saraylarında milletin sesini duymayan, halini görmeyen, milleti unutanların tasdiknamesini ellerine ver, evlerine gönder. Haydi Türkiye! 14 Mayıs’ta oyunu Cumhurbaşkanlığında Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na, milletvekili seçiminde de Cumhuriyet Halk Partisi’ne ver. Gençler kazansın, kadınlar kazansın, 85 milyon kazansın. Ülkemize baharlar gelsin.