"Hangi partiye oy vermeniz aynı zamanda kimliğinizin parçası." diyen AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Mesele soğanın ötesinde kendisinin, kimliğiyle, hayata bakışıyla konumlandırdığı yerler var. Soğanı da Togg'u da önemseyenlerdenim. Ben de bu hafta soğan aldım, 26 lira. Hepsi hayatın içerisinde anlam ifade ediyor." şeklinde konuştu.

"Parti olarak yüzde 40'ın altında olmayacağını düşünüyorum." diyen Zengin, "Cumhurbaşkanımız her zaman partimizden 10 puan fazla olarak seçimleri kazandı. Kendisi de birinci turda seçimi alacak durumda. Ama kıran kırana bir mücadele var. Milyonda bir ihtimal de olsa ikinci tura çalışıyoruz. Bizim amacımız birinci turda geçmek, ama ikinci tur için de elbette hazırlıklarımız var. İkinci turda soru aynı soru olmayacak. Soru sıfırdan sorulacak. Biz herhalükârda birinci parti olacağız. En garanti şeylerden birisi bizim Meclis'te çoğunlukta olacağımız. Cumhur İttifakı 300'ün üzerinde bir çoğunlukla gelecek Meclis'e. Vicdanen de rahat bir şekilde bunu söylüyorum." ifadelerini kullandı.

"Hala Tokat milletvekiliyim." diyen Zengin, "Tokat MHP, AK Parti güçlü olan bir yer. İYİ Parti oraya giriş yapmaya çalışıyor. Acaba Tokat, Çankırı'da böyle bir şey yapabilir miyiz diye düşünmüştüm. Bizim sonuçları çok etkilemeyeceğini düşündüğümüzden bu noktaya geldik." dedi.

Zengin, "Her seçim sürcinde binlerce sandıkta itirazlar oluyor. Niçin avukatlar görevlendiriliyor her bir sandıkta? İtirazı doğru yerde doğru zamanda yapabilmek. Biz sandıktan galip çıkmaya çalışıyoruz. AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanlığı sürecinde genel kurulda en çok duyduğum şey 'iktidarı gasp etmek' lafı kulanıyor. Neden AK Parti'nin aldığı reyler helal görünmüyor. Bu annesinin ak sütü gibi helaldir." dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ