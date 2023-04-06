25 Mart 1984 Fethiye doğumlu olan Özlem Balcı yaş olarak şu anda 37 yaşında. İlk ve orta öğrenimini Fethiye’de tamamlayan Balcı, lisedeyken yerel kanallarda F Radyo & TV’de DJ’lik yaptı. Bu kanallarda metin yazarlığı, haber spikerliği ve haber muhabirliği de yapan Balcı, Köyümüzde Özlem programında sunuculuk ve Sabah Şekerleri programında yönetmenlik görevlerini üstlendi.
Özlemce adındaki kendi programının hem yapımcılığını hem de sunuculuğunu üstlenen ünlü isim, Muğla’nın yerel televizyon kanallarından olan Şah TV’de haber spikerliği de yaptı. Görevleri nedeniyle pek çok ödül kazandı. 2001 senesinde Çankaya Üniversitesi İ.İ.B.F Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü kazandı. Bu süre zarfında çocuk animasyonu ve halkla ilişkiler ile ilgili alanlarda çalıştı. Çalıştığı bir tatil köyünde animasyon aktivitelerine İngilizce tiyatro oyunları koydu ve bunların yönetmenliğini gerçekleştirdi.
Filmografisi
Televizyon
Arka Sokaklar, Makbule, 2008
Doktorlar, Aslı, 2007-2008
Annem, İstanbul, 2007
Dudaktan Kalbe, İnci, 2007-2008
Hepsi1, Özlem, 2007
Akasya Durağı, Işıl, 2009
Ece, Yelda Hemşire, Figen, 2008
Yalancı Romantik, Ürolog, 2008
Yol Arkadaşım, Yasemin, 2008-2009
Zülfikar, Müge, 2008
İpsiz Recep, Behiye, 2008
Ah Kalbim, Asu, 2009
Unutulmaz, Dicle, 2009-2010
Umut Yolcuları, Deniz, 2010
Canan, Elif Öğretmen, 2011
Siya Mem-u Zin, Helin, 2012
Seksenler, Yıldız, 2013-2017, 2019-2022
Ev Yapımı, Kendisi, 2020
TV Filmi
Zengin ve Yoksul, Gülizar, 2014
Sinema
Süper Ajan K9, Spiker, 2008
Ateşin Düştüğü Yer, Asiye, 2012
Merdiven Baba, 2015
Reis, Emine Erdoğan, 2016