25 Mart 1984 Fethiye doğumlu olan Özlem Balcı yaş olarak şu anda 37 yaşında. İlk ve orta öğrenimini Fethiye’de tamamlayan Balcı, lisedeyken yerel kanallarda F Radyo & TV’de DJ’lik yaptı. Bu kanallarda metin yazarlığı, haber spikerliği ve haber muhabirliği de yapan Balcı, Köyümüzde Özlem programında sunuculuk ve Sabah Şekerleri programında yönetmenlik görevlerini üstlendi.

Özlemce adındaki kendi programının hem yapımcılığını hem de sunuculuğunu üstlenen ünlü isim, Muğla’nın yerel televizyon kanallarından olan Şah TV’de haber spikerliği de yaptı. Görevleri nedeniyle pek çok ödül kazandı. 2001 senesinde Çankaya Üniversitesi İ.İ.B.F Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü kazandı. Bu süre zarfında çocuk animasyonu ve halkla ilişkiler ile ilgili alanlarda çalıştı. Çalıştığı bir tatil köyünde animasyon aktivitelerine İngilizce tiyatro oyunları koydu ve bunların yönetmenliğini gerçekleştirdi.

Filmografisi

Televizyon

Arka Sokaklar, Makbule, 2008

Doktorlar, Aslı, 2007-2008

Annem, İstanbul, 2007

Dudaktan Kalbe, İnci, 2007-2008

Hepsi1, Özlem, 2007

Akasya Durağı, Işıl, 2009

Ece, Yelda Hemşire, Figen, 2008

Yalancı Romantik, Ürolog, 2008

Yol Arkadaşım, Yasemin, 2008-2009

Zülfikar, Müge, 2008

İpsiz Recep, Behiye, 2008

Ah Kalbim, Asu, 2009

Unutulmaz, Dicle, 2009-2010

Umut Yolcuları, Deniz, 2010

Canan, Elif Öğretmen, 2011

Siya Mem-u Zin, Helin, 2012

Seksenler, Yıldız, 2013-2017, 2019-2022

Ev Yapımı, Kendisi, 2020

TV Filmi

Zengin ve Yoksul, Gülizar, 2014

Sinema

Süper Ajan K9, Spiker, 2008

Ateşin Düştüğü Yer, Asiye, 2012

Merdiven Baba, 2015

Reis, Emine Erdoğan, 2016