Mazhar-Fuat-Özkan (MFÖ) grubunun üyesi olan Özkan Uğur, daha önce üç kez lenf kanserini yenmesine rağmen hastalığı yaklaşık üç hafta önce tekrar nüksetti ve yaklaşık bir aydır yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor.

Bu süreçte müzisyen Emre Irmak, entübe edilen usta sanatçının sağlık durumu hakkında bir paylaşım yaptı. Irmak, Uğur'un oğlu Alişan ile yaptığı bir konuşmayı aktardı ve "Doktorun dediğine göre durum iyiye gidiyormuş" şeklinde açıklama yaptı.

"Hadi Özkan abi zımba gibi kalkacaksın"

"Aslandır, yetenek ötesidir, kalbinin iyiliği, insanlığı, bir de nasıl komiktir... Oğlu Alişan'la konuştum şu an vücudu dinleniyormuş ve doktorun dediğine göre durum iyiye gidiyormuş. Hadi Özkan abi zımba gibi kalkacaksın ayağa eminim. O kadar çok sevenin ve hayranın var ki dualarımızla kalkacaksın ayağa muhteşem insan.

Özkan Uğur'un eşi Aysun Uğur dua istedi

Geçtiğimiz günlerde, Özkan Uğur'un eşi Aysun Uğur ve oğlu Alişan Uğur, konuyla ilgili bir açıklama yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Özkan Uğur'un tedavisi hala devam etmekte olup, 29 Mayıs'tan bu yana yoğun bakım ünitesinde bulunmaktadır. Son günlerde aldığımız haberler oldukça olumlu yönde ilerliyor. Doktorlarının büyük çabaları ve Allah'ın izniyle tedaviyle ilgili sorunların yakında çözüleceğine ve yoğun bakımdan çıkacağına inancımız tamdır. Lütfen kaynağı belirsiz olumsuz haberlere inanmamaya özen gösterin. Yakında kendisiyle ilgili olumlu haberleri bizzat duyuracağız, inşallah. Ayrıca gösterdiğiniz ilgiye ailecek teşekkür ediyoruz. Dualarınızı esirgemeyin."