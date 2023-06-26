Ünlü müzik grubu MFÖ'nün üyesi Özkan Uğur, üçüncü kez kansere yakalandıktan sonra yaşadığı rahatsızlıklar nedeniyle üç ay boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi görmüş ve solunum desteği almıştır. Ancak bu süreçte Özkan Uğur'un ölüm haberleri sosyal medyada hızla yayılmış, bu iddialar eşi Aysun Aslan'ı öfkelendirmiştir. Aslan, bu haberleri yayarak milyonlarca insanı üzen ve hüzne boğan kişilere sert tepki gösterdi.

'Şerefsizler Sizi Bulacağım'

Ünlü müzik grubu MFÖ'nün üyesi olan Özkan Uğur, yoğun bakımda tedavisine devam ederken çıkan ölüm iddiaları, eşi Aysun Aslan'ın hukuki yollara başvuracağı açıklamasıyla karşılandı. Aslan, sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda Özkan Uğur'un hayatta olduğunu vurgulayarak, "Özkan Uğur hala aramızda ve sağlığını sürdürüyor. Sadece 'tık' almak uğruna milyonlarca insanı üzen, hüzne boğan saygısızlar... Bu haberleri yayarak kendilerine yer açan ve paylaşan her kim olursanız, sizi bulacak ve yasal yollara başvuracağım. Yakında hesap vereceksiniz" şeklinde bir mesaj yayınladı.

Özkan Uğur'un Ailesinden Mesaj

Aysun Aslan Uğur, eşi Özkan Uğur'un sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada, "Özkan Uğur'un tedavisi devam etmektedir ve yoğun bakımda bulunmaktadır. Son günlerde aldığımız haberler oldukça olumlu yöndedir. Doktorlarının özverili çabaları ve Allah'ın lütfuyla birlikte, tedavinin yan etkilerinden kaynaklanan sorunlarının yakın zamanda çözüleceğine ve yoğun bakımdan çıkacağına inancımız tamdır. Lütfen kaynağı belirsiz olumsuz haberlere itibar etmeyin. Yakında kendisiyle ilgili olumlu haberleri bizzat paylaşacağız. Aile olarak gösterdiğiniz ilgiye şükranlarımızı sunuyoruz. Dualarınızı eksik etmeyin" şeklinde ifadelerde bulundu.