Özkan Uğur'un babası Hurşit Uğur Şehir Hatları'nda çarkçıbaşı olarak çalışmaktaydı. Ailenin beşinci çocuğu olan Uğur, Reşat Nuri Güntekin İlkokulunda okurken mandolin ile tanışır. Fenerbahçe Lisesi'nde okurken müzik sevdası ağır basar. İlk olarak "Atomikler" adında amatör bir grup kurup, dönemin popüler şarkılarını yorumladılar.
Müzik hayatına 1970'te birçok ünlü ismin de zaman zaman yer aldığı Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda başladı. 1971 senesinde Kızıltoprak'ta tanıştığı Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile ilk grubu Kaygısızlar'la profesyonel bas gitaristliğe başladı. O dönem Sadık Kuyaş da grupta bas gitaristlik yapmaktaydı. Bir süre beraber çaldıktan sonra Kuyaş gruptan ayrıldı ve Uğur grubun tek bas gitaristi oldu.
1980'lerin başında Özkan Uğur, Mazhar Alanson ve Fuat Güner, ünlü isimlerin de arkasında çalıp para biriktirdiler.
Barış Manço & Kurtalan Ekspres
- 1972: Ölüm Allah'ın Emri / Gamzedeyim Deva Bulmam
- 1973: Lambaya Püf De / Kalk Gidelim Küheylan
- 1973: Gönül Dağı / Hey Koca Topçu
- 1974: Nazar Eyle / Gülme Ha Gülme
Rıfat Öncel & Kurtalan Ekspres
- 1973: Zeynebim / Dosta Bizden Selam Olsun
Erkin Koray & Ter
- 1972: Hor Görme Garibi / Züleyha
Mazhar - Fuat
- 1974: Türküz Türkü Çağırırız (LP)
Edip Akbayram & Dostlar
- 1974: Garip / Kaşların Karasına
Ersen & Dadaşlar
- 1975: Dostlar Merhaba / Ne Sevdiğin Belli Ne Sevmediğin
- 1975: Gafil Gezme Şaşkın / Güzele Bak Güzele
- 1976: Ekmek Parası / Zalim
Selda & Dadaşlar
- 1976: Türkülerimiz (LP)
Seyhan Karabay & Kardaşlar
- 1976: Kan Davası / Dam Üstünde Çul Serer
İpucu Beşlisi
- 1976: Heyecanlı / Hop Otur Hop Kalk
Grup Karma
- 1978: İmkansız / Mutlu Mu Gülenler
MFÖ
- 1984: Ele Güne Karşı Yapayalnız
- 1985: Peki Peki Anladık
- 1986: Vak The Rock
- 1987: No Problem
- 1990: Geldiler
- 1992: Agannaga Rüşvet
- 1992: Dönmem Yolumdan
- 1995: M.V.A.B.
- 2006: AGU
- 2011: Ve MFÖ
Filmografisi
Filmler
- Arkadaşım Şeytan, 1988
- Eşkıya, 1996
- Komser Şekspir, 2000
- G.O.R.A., 2004
- Kısık Ateşte 15 Dakika, 2006
- A.R.O.G, 2008
- Yahşi Batı, 2010
- Pek Yakında, 2014
- Arif V 216, 2018
- Karakomik Filmler, 2019
- Karakomik Filmler 2, 2020
TV dizileri
- İkinci Bahar - (1999) - Sedat
- Yeter Anne - (2001) - Altan
- Alacakaranlık - Bedir Büyükdereci - (2004)
- İstanbul Şahidimdir - (2004)
- Cennet Mahallesi, (2004-2007) - Beter Ali
- Sıkı Dostlar, 2009 - Cevdet
- Türk Malı - (2010) - Özcan Dayı
- Bir Ömür Yetmez - (2011-2012)
- Şubat - (2012-2013)
- Galip Derviş - (2014) - Behruz Aliyüf (Konuk oyuncu)
- Poyraz Karayel - (2015-2016) Sahte Adil Topal/İsmail Karayel
- Jet Sosyete (2019) - Timur (40. bölüm)
İnternet dizisi
- Erşan Kuneri - (2022) - (Konuk Oyuncu)
Film müziği
- Arkadaşım Şeytan, 1988
- G.O.R.A , 2004