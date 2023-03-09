Özkan Uğur'un babası Hurşit Uğur Şehir Hatları'nda çarkçıbaşı olarak çalışmaktaydı. Ailenin beşinci çocuğu olan Uğur, Reşat Nuri Güntekin İlkokulunda okurken mandolin ile tanışır. Fenerbahçe Lisesi'nde okurken müzik sevdası ağır basar. İlk olarak "Atomikler" adında amatör bir grup kurup, dönemin popüler şarkılarını yorumladılar.

Müzik hayatına 1970'te birçok ünlü ismin de zaman zaman yer aldığı Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda başladı. 1971 senesinde Kızıltoprak'ta tanıştığı Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile ilk grubu Kaygısızlar'la profesyonel bas gitaristliğe başladı. O dönem Sadık Kuyaş da grupta bas gitaristlik yapmaktaydı. Bir süre beraber çaldıktan sonra Kuyaş gruptan ayrıldı ve Uğur grubun tek bas gitaristi oldu.

1980'lerin başında Özkan Uğur, Mazhar Alanson ve Fuat Güner, ünlü isimlerin de arkasında çalıp para biriktirdiler.

Barış Manço & Kurtalan Ekspres

1972: Ölüm Allah'ın Emri / Gamzedeyim Deva Bulmam

1973: Lambaya Püf De / Kalk Gidelim Küheylan

1973: Gönül Dağı / Hey Koca Topçu

1974: Nazar Eyle / Gülme Ha Gülme

Rıfat Öncel & Kurtalan Ekspres

1973: Zeynebim / Dosta Bizden Selam Olsun

Erkin Koray & Ter

1972: Hor Görme Garibi / Züleyha

Mazhar - Fuat

1974: Türküz Türkü Çağırırız (LP)

Edip Akbayram & Dostlar

1974: Garip / Kaşların Karasına

Ersen & Dadaşlar

1975: Dostlar Merhaba / Ne Sevdiğin Belli Ne Sevmediğin

1975: Gafil Gezme Şaşkın / Güzele Bak Güzele

1976: Ekmek Parası / Zalim

Selda & Dadaşlar

1976: Türkülerimiz (LP)

Seyhan Karabay & Kardaşlar

1976: Kan Davası / Dam Üstünde Çul Serer

İpucu Beşlisi

1976: Heyecanlı / Hop Otur Hop Kalk

Grup Karma

1978: İmkansız / Mutlu Mu Gülenler

MFÖ

1984: Ele Güne Karşı Yapayalnız

1985: Peki Peki Anladık

1986: Vak The Rock

1987: No Problem

1990: Geldiler

1992: Agannaga Rüşvet

1992: Dönmem Yolumdan

1995: M.V.A.B.

2006: AGU

2011: Ve MFÖ

Filmografisi

Filmler

Arkadaşım Şeytan , 1988

, 1988 Eşkıya , 1996

, 1996 Komser Şekspir , 2000

, 2000 G.O.R.A. , 2004

, 2004 Kısık Ateşte 15 Dakika , 2006

, 2006 A.R.O.G , 2008

, 2008 Yahşi Batı , 2010

, 2010 Pek Yakında , 2014

, 2014 Arif V 216 , 2018

, 2018 Karakomik Filmler , 2019

, 2019 Karakomik Filmler 2, 2020

TV dizileri

İkinci Bahar - (1999) - Sedat

- (1999) - Sedat Yeter Anne - (2001) - Altan

- (2001) - Altan Alacakaranlık - Bedir Büyükdereci - (2004)

- Bedir Büyükdereci - (2004) İstanbul Şahidimdir - (2004)

- (2004) Cennet Mahallesi , (2004-2007) - Beter Ali

, (2004-2007) - Beter Ali Sıkı Dostlar , 2009 - Cevdet

, 2009 - Cevdet Türk Malı - (2010) - Özcan Dayı

- (2010) - Özcan Dayı Bir Ömür Yetmez - (2011-2012)

- (2011-2012) Şubat - (2012-2013)

- (2012-2013) Galip Derviş - (2014) - Behruz Aliyüf (Konuk oyuncu)

- (2014) - Behruz Aliyüf (Konuk oyuncu) Poyraz Karayel - (2015-2016) Sahte Adil Topal/İsmail Karayel

- (2015-2016) Sahte Adil Topal/İsmail Karayel Jet Sosyete (2019) - Timur (40. bölüm)

İnternet dizisi

Erşan Kuneri - (2022) - (Konuk Oyuncu)

Film müziği

Arkadaşım Şeytan , 1988

, 1988 G.O.R.A , 2004

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