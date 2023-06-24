MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, üçüncü kez lenf kanserine yakalandı. Son üç aydır yoğun bakımda tedavi gören Uğur için beyaz kan arayışı devam ediyor. Kanser tedavisi vücudunu oldukça zorladığından dolayı ünlü sanatçı böbrek sorunu yaşamış ve entübe edilmiştir. Bu durum, hem meslektaşlarını hem de sevenlerini derinden sarstı.

'Sen Bunu da Yenecek ve Aslan Gibi Kalkacaksın'

Cennet Mahallesi dizisinde Özkan Uğur'un partnerini canlandıran Melek Baykal, duygusal bir mesaj paylaştı. Baykal, sevgili rol arkadaşı için şu sözleri dile getirdi: "Değerli dostum, harika insan. Seni çok seviyoruz ve inanıyoruz ki bu zorlu süreci atlatacak, güçlü bir şekilde ayağa kalkacaksın. Tüm dualarımız seninle, Özkan'ım. Lütfen bizi üzme."

'4-5 gün içerisinde dostumdan güzel haberler alacağız'

Özkan Uğur'un 3 aydır yoğun bakımda tedavi gördüğü gerçeğini doğrulayan MFÖ grubunun diğer üyesi Fuat Güner, konuyla ilgili umut verici bir açıklama yaptı. Güner, Uğur'un kemoterapi aldığı için böbrek ve ciğerlerinin zorlandığını belirtti. Ciğerlerine müdahale edildiği ve bir miktar su çekildiği bilgisini paylaştı. Ancak doktorlarından aldıkları bilgilere göre, 4-5 gün içinde Uğur'dan güzel haberler almayı umduklarını dile getirdi.

Özkan Uğur Hangi Hastanede Yatıyor

Özkan Uğur'un 8 ay önce yeniden rahatsızlandığı ve son 3 aydır Koşuyolu'ndaki Acıbadem Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor.