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2001 yılında başladığı Hacettepe Üniversitesi Turizm-Otel İşletmeciliği'nden 2004 yılında mezun oldu. Ardından 2004-2009 yılları arasında Bilkent Üniversitesi M.S.S.F. Tiyatro-Oyunculuk bölümünü bitirdi.

24 Ekim 1983 tarihinde Ankara'da doğan Özgürcan Çevik, 1989 yılında başladığı Ahmet Vefik Paşa İlkokulu'ndan 1994 yılında mezun oldu. 1994-1998 yılları arasında Ankara Çayyolu'ndaki M.E.V. Özel Köksal Toptan Lisesi'nin orta kısmında okuyup mezun oldu. 1998-2001 yılları arası Ayrancı Lisesi'nde okudu.