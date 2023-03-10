24 Ekim 1983 tarihinde Ankara'da doğan Özgürcan Çevik, 1989 yılında başladığı Ahmet Vefik Paşa İlkokulu'ndan 1994 yılında mezun oldu. 1994-1998 yılları arasında Ankara Çayyolu'ndaki M.E.V. Özel Köksal Toptan Lisesi'nin orta kısmında okuyup mezun oldu. 1998-2001 yılları arası Ayrancı Lisesi'nde okudu.

2001 yılında başladığı Hacettepe Üniversitesi Turizm-Otel İşletmeciliği'nden 2004 yılında mezun oldu. Ardından 2004-2009 yılları arasında Bilkent Üniversitesi M.S.S.F. Tiyatro-Oyunculuk bölümünü bitirdi.

Filmografisi

Televizyon
Yıl Yapım Rol
2008 Bizim Evin Halleri Avukat Barış
2010-2011 Türkan Doktor Orhan
2013 Oldu Teşekkürler Şevkat Yerimdar
2013 Fatih Harbiye Onur
2014 Ruhumun Aynası Kemal
2017-2018 Şevkat Yerimdar Şevkat Yerimdar
2018-2019 İkizler Memo-Can Osman Caneri

                     Sinema

Yıl Yapım Rol
2012 Dağ Süleyman
2013 Şevkat Yerimdar Şevkat Yerimdar
2015 Şevkat Yerimdar 2: Bizde Sakat Çok! Şevkat Yerimdar
2016 Sol Şerit Polis Bekir
2018 Damat Takımı Can
2021-2022 Çember Komiser Hakan Turacı
 

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