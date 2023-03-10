24 Ekim 1983 tarihinde Ankara'da doğan Özgürcan Çevik, 1989 yılında başladığı Ahmet Vefik Paşa İlkokulu'ndan 1994 yılında mezun oldu. 1994-1998 yılları arasında Ankara Çayyolu'ndaki M.E.V. Özel Köksal Toptan Lisesi'nin orta kısmında okuyup mezun oldu. 1998-2001 yılları arası Ayrancı Lisesi'nde okudu.
2001 yılında başladığı Hacettepe Üniversitesi Turizm-Otel İşletmeciliği'nden 2004 yılında mezun oldu. Ardından 2004-2009 yılları arasında Bilkent Üniversitesi M.S.S.F. Tiyatro-Oyunculuk bölümünü bitirdi.
Filmografisi
|Televizyon
|Yıl
|Yapım
|Rol
|2008
|Bizim Evin Halleri
|Avukat Barış
|2010-2011
|Türkan
|Doktor Orhan
|2013
|Oldu Teşekkürler
|Şevkat Yerimdar
|2013
|Fatih Harbiye
|Onur
|2014
|Ruhumun Aynası
|Kemal
|2017-2018
|Şevkat Yerimdar
|Şevkat Yerimdar
|2018-2019
|İkizler Memo-Can
|Osman Caneri
Sinema
|Yıl
|Yapım
|Rol
|2012
|Dağ
|Süleyman
|2013
|Şevkat Yerimdar
|Şevkat Yerimdar
|2015
|Şevkat Yerimdar 2: Bizde Sakat Çok!
|Şevkat Yerimdar
|2016
|Sol Şerit
|Polis Bekir
|2018
|Damat Takımı
|Can
|2021-2022
|Çember
|Komiser Hakan Turacı