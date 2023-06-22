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Yeni Ticaret Bakanı Yardımcısı Özgür Volkan Ağar kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni Ticaret Bakanı Yardımcısı olarak atanan Özgür Volkan Ağar kimdir, aslen nereli, nerelerde çalıştı diye çok merak ediliyor. Diğer atanan bakan yardımcıları listesine şuradan bakabilirsiniz: Yeni Bakan Yardımcıları Listeleri

Özgür Volkan Ağar biyografisi ve iş hayatından bahsedelim:

Özgür Volkan Ağar kaç yaşında nereli?

Yeni Ticaret Bakanı Yardımcısı Özgür Volkan Ağar kaç yaşında, nereli diye çok merak ediliyor. Sezai Uçarmak 1972'de Ankara'da doğdu. 51 yaşındaki Bakan Yardımcısı Ağar, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Özgür Volkan Ağar kaç yaşında?

Yeni Ticaret Bakanı Yardımcısı Özgür Volkan Ağar 51 yaşındadır. Ağar, 1972'de Ankara'da doğdu

Özgür Volkan Ağar nereli?

Yeni Ticaret Bakanı Yardımcısı olarak atanan Ağar, Ankara'da doğdu.

Özgür Volkan Ağar ne mezunu?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan Ağar, yüksek lisans eğitimini Carnegie Mellon Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi alanında ABD’de tamamlamıştır.

Özgür Volkan Ağar biyografisi ve çalıştığı yerler

Ocak 1996 tarihinde T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nde Dış Ticaret Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan Ağar, 1999 yılında İthalat Genel Müdürlüğü'nde Dış Ticaret Uzmanı, 2005 yılında İhracat Genel Müdürlüğü'nde Şube Müdürü, 2007-2009 yıllarında Gürcistan Batum Başkonsolosluğu'nda Ticaret Ataşesi, 2009 yılında İhracat Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanı olarak görev yaptı.

2010 yılında Ekonomi Bakanlığı'nda İhracat Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra Ocak 2016 yılından itibaren altı yıl Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü görevini sürdürdü ve son olarak 17.03.2022 tarihinde Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atandı.

Özgür Volkan Ağar Sosyal Medya Hesapları

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