CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Trabzon trafiği kilit. 10 tane AKP'li Trabzonlu, Trabzon'a bir tane raylı sistem yapamıyor… Bir CHP'li Trabzonlu İstanbul'a 10 tane yapıyor! İcraatsa budur, gelecekse budur!” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Trabzonlu Bakanları, AK Parti Trabzon milletvekillerini ve Büyükşehir ile Ortahisar Belediye Başkanlarını, TBMM’de düzenlediği toplantıda hafif raylı sistem üzerinden eleştirdi. CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Trabzon mitingi öncesinde AFAD’ın yaptığı açıklamalara tepki göstererek açıklamalarına başlayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “AFAD Genel Başkanımız Trabzon mitingi öncesi Trabzonlulara fırtına uyarısında bulundu. ‘Çatılar uçacak aman mitinge gitmeyi. Fırtına var, başınıza bir şey gelir.’ Bakıyorsunuz Meteorolojide öyle bir uyarı yok. AFAD’da var. Trabzon’da AFAD’ın dediği fırtına olmadı ama Kemal Kılıçdaroğlu fırtınası oldu. Ekrem İmamoğlu, fırtınası oldu. AFAD fırtınayı gördü, gelecek güzel günleri de, müjdesini de Trabzon’dan bütün Türkiye gördü. Kamu gücünü bir partinin yararına, bir adayın aleyhine bu kadar aşikar kullanan, yalana sarılan, kurumları yalana alet eden bu anlayıştan hesabı milletimiz soracak.” eleştirilerinde bulundu.

“BİZE BECERİKSİZ DİYENLER TRABZON’A BİR HAFİF RAYLI SİSTEM YAPAMADILAR”

Trabzonlu Bakanları, AK Parti Trabzon milletvekillerini ve Büyükşehir ile Ortahisar Belediye Başkanlarını da eleştiren Özgür Özel, “AFAD’ın ‘Görülmesin, konuşulmasın, yapılmasın’ denen mitingden bir spotu burada büyük bir memnuniyetle tekrar etmek isterim. Genel Başkanımız diyor ki, ‘CHP icraat yapamazdı’ diyorlar. Bakın Trabzon’da 10 tane AKP’li var. 4 Bakan, 4 milletvekili, merkez ilçe belediyesi onda, büyükşehir onda. 10 tane AKP'li Trabzonlu, Trabzon'a bir tane raylı sistem yapamıyor… Bir tane Trabzonlu Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 10 metroyu birden inşa ediyor. Bize beceriksiz diyenler Trabzon’a bir hafif raylı sistem yapamadılar. Yıllardır konuşuluyor, Trabzon trafiği kilit. 10 tane AKP'li Trabzonlu, Trabzon'a bir tane raylı sistem yapamıyor… Bir CHP'li Trabzonlu İstanbul'a 10 tane yapıyor! İcraatsa budur, güvense budur, gelecekse budur!” açıklamalarında bulundu.