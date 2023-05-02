CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Habertürk'te katıldığı canlı yayında, “Listemizde HDP’li isim yok. Asıl HDP ile yarışıyoruz. Aynı gün bir seçim daha yapılıyor. O seçim cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. HDP yüzde 51’i alacak adayı olduğunu düşünse çıkarırdı.” dedi.

“Manisa’da sahadaki heyecanı daha önce duymamıştık." diyen Özgür Özel, "Mitinglerde Sayın Yavaş’ın ve Sayın İmamoğlu’nun varlığı doğru kombinasyon ve sinerji yaratıyor.” ifadelerini kullandı.

CHP’nin yönettiği bir ülkede diyanet işlerini kapatamazlar diyen Özel, "CHP Diyanet İşleri'ni kurmuş partidir. CHP'nin yönettiği ülkede Diyanet'i kapatmak kimsenin aklından geçemez. Diyanet'in adil yapıya kavuşturulması doğrudur. Diyanet'te çalışan personel özlük hakları açısından ne gireye gidecektir ne de hizmetler geriye gidecektir." dedi.

Özel, TEKNOFEST Festivali için ise, "TEKNOFEST'i seçimin önüne koydular. siyasileştirdiler." ifadelerini kullandı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

teknofesti seçimin önüne koydular, siyasileştirdiler