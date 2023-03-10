26 Ekim 1983'te İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Bakırköy Lisesi'nden mezun olduktan sonra 2006'da Müjdat Gezen Sanat Merkezi Akşam Okulu'nu, ardından Özel Marmara Akademisi'ni bitirmiştir

Filmografisi

Sinema

  • Oregon, 2023
  • Güven Bana, Selçuk Aydemir, 2023
  • Baba Parası, Selçuk Aydemir, 2020
  • Öldür Beni Sevgilim, Şenol Sönmez, 2019
  • Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok, Onur Ünlü, 2018
  • Arif v 216, Kıvanç Baruönü, 2018
  • Ölümlü Dünya, Ali Atay, 2018
  • İkimizin Yerine, Umur Turagay, 2016
  • Nick Off Duty, Christian Alvart, 2016
  • Sarmaşık, Tolga Karaçelik, 2015
  • Eksik, Barış Atay, 2015
  • Takım: Mahalle Aşkına, Emre Şahin, 2015
  • The Film, Kerem Topuz, 2011

Dizi

  • Sıcak Kafa, Umur Turagay-Mert Baykal, 2022
  • İlginç Bazı Olaylar, İbrahim Büyükak, 2021-2022
  • 50m2, Selçuk Aydemir-Burak Aksak, 2021
  • Yüz Yüze, Osman Taşçı, 2017
  • Yıldızlar Şahidim, Yıldız Hülya Bilban, 2017
  • Aile İşi, Jale Atabey-Cem Tabak, 2016
  • Karadayı, Uluç Bayraktar-Cem Karcı 2015
  • Vicdan, Feride Kaytan, 2014
  • Elde Var Hayat, Cem Tabak, 2012

Tiyatro oyunları

  • Üç Kuruşluk Mahalle Dersleri, Tiyatro Maan
  • Çizgi, Tiyatro Maan
  • Başkaları, Tiyatro Maan
  • Ful Yaprakları, Özel Marmara Akademisi
  • Çürük Elma, İstanbul Gençlik Tiyatrosu

Ödüller

  • 18. Uluslararası Eskişehir Film Festivali Ödülleri, ' Yılın Performansı' Ödülü - Sarmaşık
  • 48. Siyad Ödülleri,' En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' Ödülü - Sarmaşık
  • Antakya 3. Altın Defne Film Festivali Ödülleri, ' Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu' - Eksik
  • 6. Malatya Uluslararası Film Festivali Ödülleri, ' En İyi Erkek Oyuncu' - Eksik - Sarmaşık
  • 22. Altın Koza Film Festivali Ödülleri, ' En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' - Eksik