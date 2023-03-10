26 Ekim 1983'te İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Bakırköy Lisesi'nden mezun olduktan sonra 2006'da Müjdat Gezen Sanat Merkezi Akşam Okulu'nu, ardından Özel Marmara Akademisi'ni bitirmiştir
Filmografisi
Sinema
- Oregon, 2023
- Güven Bana, Selçuk Aydemir, 2023
- Baba Parası, Selçuk Aydemir, 2020
- Öldür Beni Sevgilim, Şenol Sönmez, 2019
- Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok, Onur Ünlü, 2018
- Arif v 216, Kıvanç Baruönü, 2018
- Ölümlü Dünya, Ali Atay, 2018
- İkimizin Yerine, Umur Turagay, 2016
- Nick Off Duty, Christian Alvart, 2016
- Sarmaşık, Tolga Karaçelik, 2015
- Eksik, Barış Atay, 2015
- Takım: Mahalle Aşkına, Emre Şahin, 2015
- The Film, Kerem Topuz, 2011
Dizi
- Sıcak Kafa, Umur Turagay-Mert Baykal, 2022
- İlginç Bazı Olaylar, İbrahim Büyükak, 2021-2022
- 50m2, Selçuk Aydemir-Burak Aksak, 2021
- Yüz Yüze, Osman Taşçı, 2017
- Yıldızlar Şahidim, Yıldız Hülya Bilban, 2017
- Aile İşi, Jale Atabey-Cem Tabak, 2016
- Karadayı, Uluç Bayraktar-Cem Karcı 2015
- Vicdan, Feride Kaytan, 2014
- Elde Var Hayat, Cem Tabak, 2012
Tiyatro oyunları
- Üç Kuruşluk Mahalle Dersleri, Tiyatro Maan
- Çizgi, Tiyatro Maan
- Başkaları, Tiyatro Maan
- Ful Yaprakları, Özel Marmara Akademisi
- Çürük Elma, İstanbul Gençlik Tiyatrosu
Ödüller
- 18. Uluslararası Eskişehir Film Festivali Ödülleri, ' Yılın Performansı' Ödülü - Sarmaşık
- 48. Siyad Ödülleri,' En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' Ödülü - Sarmaşık
- Antakya 3. Altın Defne Film Festivali Ödülleri, ' Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu' - Eksik
- 6. Malatya Uluslararası Film Festivali Ödülleri, ' En İyi Erkek Oyuncu' - Eksik - Sarmaşık
- 22. Altın Koza Film Festivali Ödülleri, ' En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' - Eksik