Prof. Dr. Özgür Demirtaş, dolar/TL'deki rekorun ardından yeni beklentisini paylaştı.

Haftanın ilk işlem gününde dolar/TL kurunun 26 seviyesinin üzerini görerek rekor kırmasının ardından Demirtaş, Twitter hesabından konu ile ilgili paylaşım yaptı.

Demirtaş, “Dolar: Gideceği yer 28. Sonrasını sonra konuşalım…” dedi.

‘ÜLKENİN BATMASINA EŞDEĞER’

Demirtaş bir önceki paylaşımında da şu değerlendirmeyi yaptı:

“Hani ülke batacaktı diyorlar. Ülkeler bakkal dükkanı gibi batmaz! Ülkeler züccaciye dükkanı gibi kapısına ‘zararına satışlar’ yazmaz!

Ama:

1) Halkları fakirleşir.

2) Orta direk çöker.

3) Alım gücü düşer…

Bunların olması ülkelerin batmasına eşdeğerdir.”

DOLAR REKOR KIRDI

Faiz kararının damga vurduğu geçen haftanın ardından döviz kurları yeni haftaya da rekor tazeleyerek girmişti. Bugün dolar/TL 26,04'ü, Euro/TL de 28,40'ı gördü.