Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'nun katıldığı bir programda, "Önümüzdeki 10 yılda uçan taksileri göklerde görmeye alışacağız" ifadelerine esprili bir soru geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2021'de katıldığı Kapadokya Üniversitesinin düzenlediği ’Havacılıkta Gelecek ve Gelişen Teknolojiler Çalıştayı’nda, "Akıllı ve otonom ulaşım sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte önümüzdeki 10 yılda, insansız hava araçlarının çok daha gelişeceğini göreceğiz. Uçan taksileri de artık göklerde görmeye alışacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş da Karaismailoğlu'nun bu sözlerinin olduğu haberi alıntılayarak "O zaman Neden 30-40 yıl geri ödemeli köprü yapıyorsunuz?"diye sordu.

Demirtaş'ın sorusu sosyal medyada gündem oldu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ