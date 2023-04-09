Güldür Güldür Show'un Jale'si oyuncu Özgün Bayraktar, dün gece ınstagram hesabından Fenerbahçeli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz ile birlikte çektirdiği fotoğrafları paylaştı. Özgün Bayraktar'ın koyduğu fotoğrafa sarı kırmızı emoji eklemesi sosyal medyada fenerbahçeli taraftarlar tarafından tepkilere neden oldu.Twitter TT olan o görüntülere Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, ınstagram hesabından açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından gülmemize tahammülü olmayanları da anlıyorum sözleriyle sitem eden İrfan Can Kahveci,

"Dün akşam eşimle birlikte; çok iyi bir Fenerbahçe taraftarı da olan Uraz Kaygılaroğlu'nun stand up gösterisine moral bulmak ve destek olmak için katıldık. Futbol da konuştuk, hayattan, ailelerimizden, çocuklarımızdan da konuştu, güldük eğlendik de. Özellikle gösteride sahne alan birisinin fotoğraf isteğinin üzerine kontrolüm dışında konulan emojilerle gündem olup üzdüğüm herkesten özür dilerim. Bu dönemde gülmemize tahammülü olmayanları da anlıyorum ve saygı duyuyorum. Kendimi biraz olsun size anlatabilmek adına bugün açıklamalar yapacağım. Umarım bir şeyleri düzeltebiliriz..." ifadelerini kullandı.

Özgün Bayraktar Gelen Tepkiler Sonrası Sarı Kırmızı Paylaşımı Kaldırdı

Güldür Güldür Show'un oyuncusu Özgün Bayraktar sosyal medyadan gelen tepkiler sonrası paylaşımı kaldırarak bir video yayınladı.

"Arkadaşlar etiket koyamamışsın diyorsunuz. Sarı-kırmızı kalp koyduğum fotoğrafta adamları niye etiketleyeyim? Zaten hayat vurmuş, feleğin çemberinden geçmişler. Çok tatlı insanlar, yetenekliler. O yüzden yapmadım. Bilerek etiketlemedim görmesinler üzülmesinler istedim." sözleriyle fenerbahçeli taraftarların daha da tepkisini neden oldu.

Yayınladığı video sonrası Özgün Bayraktar; sarı kırmızı, sarı lacivert ve siyah beyaz kalp emojili fotografları kolaj yaparak paylaştı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi