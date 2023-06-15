Özgü Namal 9 yıl sonra Kızıl Goncalar dizisi ile dönüyor. Peki Özgü Namal kaç yaşında? Özgü Namal dizileri ve Özgü Namal filmleri neler? Acaba Özgü Namal en son hangi dizide oynamıştı? İşte Özgü Namal son hali 2023 ve yeni dizisi:

Özgü Namal 9 yıl sonra Kızıl Goncalar dizisi ile dönüyor

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Özgü Namal uzun süre sonra bir projeyi kabul etti. Özgü Namal, Gold Film'in patronu Faruk Turgut'la bir dizi projesi için bu hafta sonu el sıkıştı. Projenin kod adı Kızıl Goncalar olarak biliniyor. Dizinin senaryosunu ise en son Kulüp dizisinin yazarı Necati Şahin kaleme alıyor.

Özgü Namal en son hangi dizide oynamıştı?

2014 yılında Merhamet dizisinde rol alan Özgü Namal sonrasında televizyon dünyasını terk etmişti. Eşi ile birlikte gözlerden uzak bir hayat süren Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar üç yıl önce kalp krizi sebebiyle ölmüştü.

Özgü Namal kimdir?

Acaba Özgü Namal kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? Özgü Namal kimdir? Güzel oyuncu Özgü Namal'ın oynadığı diziler, Özgü Namal dizileri, Özgü Namal instagram hesabı, Özgü Namal hakkında bilgiler ve Özgü Namal sosyal medya hesapları çok merak ediliyor. Kısaca oyuncunun hayat hikayesine göz atalım:

Özgü Namal kaç yaşında?

1978 yılında İstanbul'da Özgü Namal 45 yaşında. Oyuncu Özgü Namal 1978 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

Özgü Namal aslen nereli?

Oyuncu Özgü Namal İstanbul'da doğdu. Annesi aslen Selanikli, babası ise aslen Makedonyalıdır.

Özgü Namal eşi neden öldü?

2014 yılında Ahmet Serdar Oral ile evlenen Özgü Namal oyunculuğu bırakıp gözlerden uzak bir hayatı tercih etti. İki çocuğu dünyaya gelen Özgü Namal, 2020 yılında eşini kaybetti. Ahmet Serdar Oral kalp krizi geçirerek ölmüştü.

Özgü Namal hangi dizilerde oynadı?

Kurtlar Vadisi'ndeki Avukat Eylül karakteri ile meşhur olan güzel sanatçı, Hanımın Çiftliği dizisi ile de tanınmaktadır. Yeditepe İstanbul, Anlat İstanbul , Organize İşler, Beynelmilel, Güneşin Oğlu, Koyu Kırmızı ve Merhamet gibi pek çok yapımda rol almıştır.

1998 Affet Bizi Hocam / Nehir

1998 İkinci Bahar / Öğrenci

1999 Kerem / Ayla

2000 Karate Can / Zeliha

2000 Fosforlu Cevriye / Ayten

2001 Yeditepe İstanbul / Duru

2001 Bir Filiz Vardı / Genç Filiz

2001 Cinlerle Periler / Zeynep

2002 Beşibiryerde / Ahu

2002 Havada Bulut / Yorgiya

2002 Sır Çocukları / Zeynep

2003-2005 Kurtlar Vadisi / Elif Eylül

2004 Büyü / Sedef

2004 Anlat İstanbul / Şenay

2005 Organize İşler / Umut Ocak

2006 Bebeğim / Emel Erter

2006 Beynelmilel / Gülendam

2006 Polis / Funda

2007 Mutluluk / Meryem

2008 Güneşin Oğlu / Şule

2008 İncir Çekirdeği / Heda

2008 O... Çocukları / Dona

2009 Masumlar /Zeynep

2009-2011 Hanımın Çiftliği / Güllü/Serap

2012 Koyu Kırmızı / Ümit

2013-2014 Merhamet / Narin

Özgü Namal sosyal medya hesapları

Kaynak: HABER MERKEZİ