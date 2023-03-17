Söz ve müziği Özge Ürer’e ait olan ‘Unutmam’ ile dinleyenler duygusal yoğunluğu olan akustik bir yolculuğa çıkıyor. Sanatçının “Cinsiyetsiz bir ballad.” olarak tanımladığı çalışmada dinleyenler akılda kalıcı sözler aracılığıyla ikili ilişkilerde ve hayatın akışında yaşanan kırıklıklara kulak veriyor. Emre Kula’nın prodüktör koltuğunda olduğu Unutmam’ın mix & mastering’i ise Emre Malikler’e ait. Şarkıyla beraber ‘Özge Ürer’ YouTube kanalında yayınlanan klibin yönetmenliğinde Oğuzhan Üstün yer alıyor. Tüm sürecin yapım ve kreatif yönetmenliği ise sanatçının kendisi Özge Ürer’e ait.