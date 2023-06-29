Özge Özpirinçci, dikkatleri üzerine çeken İlk ve Son dizisinde Salih Bademci ile başrolü paylaşmış bir oyuncudur. Tatilde ailesiyle birlikte geçirdiği zamanlarda ilginç bir olay yaşadı.

"Kendimi Çok İyi Hissettim"

Oyuncu, eşi Burak Yamantürk ve kızı Mercan ile yeni sezon öncesi Bodrum'da tatil yaparken, Twitter hesabından karşılaştığı bir hayranıyla yaşadığı olayı paylaştı. Hayranının İlk ve Son dizisindeki gibi kendisinden küfür etmesini istediğini söyleyen oyuncu, bu durumu oldukça ilginç bir şekilde anlattı.

Oyuncu, sosyal medya hesabından şu şekilde ifade etti: "Bugün meslek hayatımdaki en güzel iltifatlardan birini aldım. Tatilde bulunduğum mekanda eğlendiğim bir hanımefendi yanıma gelerek fotoğraf çektirmek istedi. Ben de tabii ki kabul ettim. Bana İlk ve Son dizisini defalarca izlediğini ve çok sevdiğini söyledi. Bu güzel sözleri için teşekkür ettim. Ardından şaşırtıcı bir istekte bulundu: 'Benim için bir kere s.ktr gt... der misiniz?' Önce kahkaha attım ve sonra aklıma Succession filmindeki Brian Cox geldi, her röportajında bunu anlatıyor. Twitter'ı olmayan ve hala aynı mekanda eğlendiğim Hande Hanım, size çok teşekkür ederim. Beni kendimi çok güzel hissettirdiniz. Deniz'e de selam olsun."

Hayranının İsteğini Geri Çevirmedi

Oyuncunun paylaşımına yorum yapan bir takipçisi, Özge Özpirinçci'ye küfür ettiği için mi sorduğunu belirtiyor. Özge Özpirinçci ise takipçisine cevap olarak, hayranının isteği üzerine küfrettiğini söyledi.