22 Nisan 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Özge Özacar, Marmara Üniversitesi mezunu. Burada, İletişim Fakültesinde okuyan Özacar, Zeynep Günay Tan, Merve Taşkan, Harika Uygur gibi isimlerden eğitim alarak dizi sektöründe adından söz ettirmeye başladı. Birçok diziden hatırlanan ünlü oyuncu iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor.

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Küçük Tatlı Yalancılar dizisi ile yaşayan Özge Özacar; Lise Devriyesi ve Oyunbozan gibi dizilerde rol aldı.

Özge Özacar dans etmeyi ve şarkı söylemeyi çok seviyor.

ÖZGE ÖZACAR NASIL OYUNCU OLDU?

Özge Özacar gazetecilik mezunu. Bir röportajında oyunculuk kariyerinin başlangıcını şöyle anlatıyor: Oyunculuk hayatıma üniversitemin ilk senesinde girdi. O sırada da hem okuyor hem de aktif olarak haber merkezinde görev alıyordum. 3.5 sene kadar da mutfağında yer aldığım bir alan benim için.Orada geçirdiğim, tanık olduğum her an, her olay; bana genç yaşımda yol gösteren tanıştığım herkes bugün sahip olduğum iş disiplinimin mimarları. Üniversiteye giriş yaptığım ilk sene, 18 yaşımdayken oyunculuk hayatıma girdi. Eğitimler almaya başladığım zamanlarsa İletişim Fakültesi’ndeki çalışmalarımla paralel gitti.

ÖZGE ÖZACAR’IN BURCU: BOĞA BURCU

Özge Özacar’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2023 – Bursa Bülbülü

2022 – Baba ( Cansu)

2020 – Kefaret/ Meltem Serez

2019 – Sevgili Geçmiş (Azra) (TV Dizisi)

2019 – Hababam Sınıfı Yeniden (Didem) (Sinema Filmi)

2017 – Lise Devriyesi (Meltem) (TV Dizisi)

2016 – Oyunbozan (Zeynep) (TV Dizisi)

2015 – Küçük Tatlı Yalancılar (Müge) (TV Dizisi)

