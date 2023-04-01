Güzel oyuncu Özge Gürel geçtiğimiz yıl birlikte rol aldığı Kiraz Mevsimi dizisinde tanışan Serkan Çayoğlu, ile dünya evine girmişti.

Birbirlerine olan sevgilerini her fırsatta dile getiren Özge Gürel, sıcak ve samimi açıklamalarıyla MAG Nisan sayısına konuk oldu.



Hayatta kendisini mutlu eden mesleği bulana kadar denemeye devam ettiğini belirten Gürel," Gürültülü ortamda çok güzel uyurum. Çocukluktan kalma sanırım, güvende hissediyorum. İnsanlar sohbet ederken salondaki koltukta mışıl mışıl uyuyabilirim. Televizyonu açıp uyuyorum, eğer yalnızsam ışıkları da açıyorum” dedi.