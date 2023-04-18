Ahmet Mümtaz Taylan'ın NTV'de yayınlanan, Empati isimli programına oyuncu Özge Borak, konuk oldu. Başından geçen 2 evlilik hakkında konuşan Özge Borak, "Ata Demirel ve Bülent Şakrak'la ayıp olmasın diye evlendim" dedi.

O yola girdikten sonra geri dönmenin ayıp olacağını söyleyen Borak, "Aman ayıp olmasın ya şimdi, o kadar söz, nişan oldu diye vazgeçmedim. Belki de bu son 8 yıldır kendi bildiğim doğrularla yaşıyorum. Hayatımda kimseye verecek hesabım yok" dedi.

Neden çocuk sahibi olmak istemediğini şu sözlerle ifade eden Özge Borak, "Küçüklüğümden beri istediğim bir şeydi anne olmak. Her zaman çok istedim ama olmadı. Şu zamana kadar yaşadığım tüm ilişkilerime baktığımda bu kimseyi suçlamak için dediğim bir şey değil ama o noktada bazen her şeyin yolunda gitmeme ihtimalini öngörüp, sırf çocuğum olsun diye de çocuk yapmadım" dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi