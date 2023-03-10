Özer Atik 5 Kasım 1977 tarihinde Kahramankazan'da doğdu. Özel Doğuş Lisesi'ni 1995 yılında bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji bölümüne girdi.

Profesyonel müzik çalışmalarına 1996 yılında tiyatro için özgün sahne müzikleri besteleyerek başladı. Hadi Çaman Tiyatrosu'nda "Dostum" (çocuk oyunu) ve "Kelebekler Özgürdür" adlı oyunları müzikledikten sonra kısa bir süre Barış Oyuncuları ve Tiyatro Alkış'ta aranjör, enstrümanist, özgün sahne müziği bestecisi olarak çalıştı. Tüm bu yıllar süresince part time olarak müzik öğretmenliği yaptı.

"Yok Böyle Bir Şey" "Ver Elini İstanbul" "Tek Başıma Çaresiz" "Dünya" "Yüreğimdeki Ezgim Ol İstiyorum" "Vurursan Yıkılmam" "Ben Varım" "Ben Olsam" "Ne Yazar" "Hasretim Sana"

Şarkı listesi

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